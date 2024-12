Matovič je podľa majetkového priznania v podstate bezdomovec, skonštatovala Nadácia Zastavme korupciu

9.4.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý predseda vlády a súčasný minister financií Igor Matovič (OĽaNO) je podľa majetkového priznania v podstate bezdomovec. Skonštatovala to Nadácia Zastavme korupciu (NZK).

Poukázala tak na to, že majetkové priznania, v súčasnosti podávané politikmi, nie sú skutočným obrazom toho, čo vlastnia a užívajú. Ich kontrola je podľa nadácie formálna a systém umožňuje vyhnúť sa jej úplne. V tlačovej správe o tom informovali Mariana Leontiev a Zuzana Petková z NZK.

Nie je to reálny obraz

„Z priznania sa javí, akoby bol Matovič človekom bez majetku, ktorý nikde nebýva. To však nedáva reálny obraz o majetkovej situácii jeho a rodiny,“ uviedla Petková. Minister býva v dome so svojou rodinou, ktorý, pravdepodobne, patrí jeho manželke. Podľa zákona mal priznať jeho užívanie v prípade, ak hodnota veci (v tomto prípade nájmu) presahuje 18 200 eur ročne, teda mesačne 1 517 eur.

Nadácia preto vyzvala výbor pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady SR (NR SR), aby preveril, či túto hranicu neprekročil, a teda či je jeho majetkové priznanie úplné a pravdivé. Výbor by mal rovnako preskúmať, či je to tak aj v prípade hnuteľných vecí.

Exemplárny príklad

Matovič prepísal celý majetok aj rodinnú firmu na manželku. Rozsudkom Okresného súdu v Trnave, ktorý nadobudol právoplatnosť 31. augusta 2006, bolo zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo. Ako vysvetlila nadácia, ide o jeden zo spôsobov, ako sa môžu politici vyhnúť verejnej kontrole, keďže majetok manželky a neplnoletých detí sa priznáva, ale nezverejňuje.

„Igor Matovič nie je jediný verejný funkcionár, z ktorého majetkového priznania sa v podstate nič nedozvieme. Možno ho však považovať za exemplárny príklad, keďže je ministrom financií vlády, ktorá deklarovala transparentnosť vo verejných financiách a v politike,“ dodala Petková.

Majetkové priznania by sa mali zmeniť

Nadácia si preto myslí, že majetkové priznania by sa mali čím skôr zmeniť. Neskoré zverejňovanie informácií z nich by sa podľa spolupracujúcej advokátky Marianny Leontiev malo riešiť digitalizáciu. Nadácia tiež presadzuje kontrolu nezávislým úradom, ktorý by mal vzniknúť.

„Efektívny systém kontroly majetkových priznaní je jeden z kľúčových faktorov posilnenia dôvery verejnosti voči politikov a verejným inštitúciám, ktorý na Slovensku tak veľmi potrebujeme. Verím, že sa podarí naplniť programové vyhlásenie vlády a bude zriadený Úrad na ochranu verejného záujmu,“ povedala Leontiev. Advokátka je zároveň členkou pracovnej skupiny za NZK na zmenu legislatívy v tejto oblasti, ktorá vznikla z iniciatívy parlamentu.

SEPS plánuje veľké investície na Ukrajinu, pokračovanie pomoci s dodávkami elektriny je však otázne

Slovensko aj v tomto roku vypomáhalo vo vojne sa zmietajúcej Ukrajine s dodávkami elektriny.

V budúcom roku plánuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) investovať nemalé prostriedky na posilnenie prenosových kapacít medzi Slovenskom a Ukrajinou.

Nateraz zostáva otázne, či investičné projekty nezostanú len na papieri a pomoc s dodávkami elektriny sa nezastavia.

Odvetné kroky

Predseda vlády Robert Fico totiž po ostatnom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským nevylúčil odvetné kroky potom, čo Ukrajina s najväčšou pravdepodobnosťou zastaví od prvého dňa nového roka tranzit ruského plynu na Slovensko. Premiér spomínal aj dodávky elektriny.

„Ak my pomáhame Ukrajine, očakával by som, že Ukrajina bude pomáhať nám. Celé Vianoce sa budem zaoberať vo svojej hlave dilemou. Verejnosť sa bude pýtať, tak Zelenskyj vás poslal s prepáčením do riti, a vy ďalej tam budete posielať elektrinu, humanitárnu pomoc? Ja neviem celkom vylúčiť, že či za tejto situácie nebudeme musieť na Slovensku rozmýšľať o opatreniach, ktoré budú recipročné,“ povedal po rokovaní posledného tohtoročného samitu v Bruseli Fico.

Havarijná pomoc

Ako uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová, štátom ovládaná spoločnosť SEPS na základe zmluvných dohôd medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav Slovenska a Ukrajiny poskytuje na zmiernenie následkov vojny v prípade potreby ukrajinskej strane havarijnú výpomoc. Na slovensko-ukrajinskom profile sa SEPS zameriava na modernizáciu existujúceho 400 kilovoltového vedenia Mukačevo – Veľké Kapušany, vybudovaného v 60-tych rokoch 20. storočia.

„Výsledkom rekonštrukcie bude zvýšenie prenosovej schopnosti existujúceho 400 kilovoltového prepojenia medzi Slovenskom a Ukrajinou,“ dodala Čičová Kotzigová. Zvýšenie prenosovej kapacity na cezhraničných profiloch umožní rozsiahlejšie pripájanie obnoviteľných zdrojov elektriny a zlepší podmienky na prepojenom európskom trhu s elektrinou.