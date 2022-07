Matovič definitívne prehral boj a žije cudzím životom (komentár)

Konečne sme sa dozvedeli aj to, čo nás čaká počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Na prvý pohľad vláda prísne zasiahla, ale keď sa lepšie pozrieme, mnohé vecí zostávajú nejasné. Veríme, že v nadchádzajúcich dňoch sa všetko upresní a dozvieme sa, kedy vlastne môžeme opustiť dom alebo byt a kam môžeme ísť.

Mám dve dcéry, mám losovať, ktorá príde ku mne?

Ľudí iste najviac zaujímalo, kto bude môcť cestovať počas Vianoc k svojim najbližším. Riešenie, ktoré schválila vláda vyvoláva zmiešané pocity. Cestovať akože môžeme, ale stretávať sa nie.

Rozhodnutie, že sa počas nasledujúcich troch týždňov môžeme stretávať s iba jednou ďalšou rodinou a vytvoriť s ňou tzv. bublinu vyvolá určite najviac otázok. Pozrime sa na môj prípad.





Mám dve dcéry. Ktorej z nich môžem povedať, že môže ku mne prísť a ktorej nie. Ako túto dilemu vyriešiť? Budeme v rámci rodiny losovať?





Ja som na tom ešte dobre, môj sused má päť detí, ktoré s ním nežijú v domácnosti a majú svoje rodiny. Ktoré budú smieť prísť? Reálne je to nezmysel.

My v okolí Bratislavy sme na tom ešte dobre, ale čo tí, ktorí budú cestovať 400 až 500 kilometrov, nebudú môcť navštíviť brata, sestru alebo starú babku?





Ak rodičia príjmu dieťa z Bratislavy, nebude môcť k ním prísť iné dieťa, ktoré býva vo vedľajšom dome? Povedzme úprimne je to neuskutočniteľné. Kto bude toto dodržiavať?





Viem, že by to bolo boľavé, ale malo sa rozhodnúť o úplnom zákaze cestovania, alebo iba s negatívnym testom. Členovia vlády vedeli, že by tak čelili veľkej kritike alebo možno aj masovejším protestom.





Preto sa asi rozhodli pre takýto kompromis, ktorý vlastne, pravdepodobne, bude málokto dodržiavať a nikto ho nebude kontrolovať. Znovu je to iba na nás, či budeme svedomití alebo nie. Doteraz sme sa veľmi nevyznamenali.

Matovič takmer po týždni konečne prehovoril

Premiér Igor Matovič konečne prehovoril. Niežeby mi chýbali jeho prejavy, ale v súčasnej situácii som očakával, že práve on bude ten, kto presvedčí občanov, aby sa opatrenia dodržiavali. Vlastne mohol by on už niekoho presvedčiť?

Rozhodol sa však ešte raz sa posťažovať, ako sú všetci zlí a keby jeho počúvali mohli by sme sa pohybovať bez obmedzení. Nehovorím, že nemá pravdu, ale demokracia je o niečom inom.





Rozhoduje v nej väčšina a ak sa mi nepodarí presadiť vlastný návrh, treba sa stotožniť s väčšinou a neurážať sa. Matovič práve toto nezvládol. Jediné, čo poctivo priznal, je, že boj prehral a žije cudzím životom.





Teraz vlastne nevieme, kto bude v budúcnosti prezentovať verejnosti ďalšie opatrenia. Iba ten, ktorého návrh sa prijme a bude ho chváliť alebo sa už bude každý báť niečo verejne povedať, aby nebol pranierovaný vo verejnosti?





K súčasnej situácii však prispeli všetci. Počnúc prezidentkou, ktorá podľa mňa prehnane reagovala, ale aj vicepremiér Richard Sulík, ktorý sa stále snaží zapáčiť a nahnať si preferencie. O opozícii radšej ani nehovorím. Tá by sa radšej mala zaujímať o to, kto bude ďalší vo väzbe.

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

Viac k téme: Evakuácia, Lesný požiar

