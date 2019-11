Matovič chce predčasnú penziu pre ľudí po 40 odpracovaných rokoch, k smeráckemu návrhu má výčitky

BRATISLAVA 23. októbra (WebNoviny.sk) – Predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič navrhuje, aby mohli ísť do predčasného dôchodku ľudia, ktorí odpracovali 40 rokov. Ako uviedol na utorkovej tlačovej besede, tento návrh považuje za spravodlivý a adresný pre ľudí, ktorí "sú zodratí v práci".

Podľa Matoviča ide o riešenie, ktoré nezruinuje štátne financie. Ak by sa podľa Matoviča 58-ročný človek po odpracovaní 40 rokov rozhodol odísť do dôchodku, dostával by nižší, krátený dôchodok, keďže by dôchodok čerpal viac rokov.

Návrhu od poslancov strany Smer vyčíta to, že vôbec nezohľadňuje to, koľko rokov človek pred dôchodkom odpracoval. "Robert Fico chce zabetónovať extrémnu nespravodlivosť," zdôraznil. Poslancov za Smer-SD pozval za rokovací stôl.

Hlasovanie posunuli

O návrhu ústavného zákona, ktorým sa má od júla budúceho roka zaviesť strop na vek odchodu do dôchodku, sa malo hlasovať už v utorok o 11.00.





Poslanci však podporili procedulárny návrh šéfa hnutia Sme rodina Borisa Kollára a hlasovať sa bude až v utorok o 17.00. "Nemalo by sa to šiť horúcou ihlou a podmienky by mali byť spravodlivé," povedal Matovič.





Podľa návrhu zákona by ľudia na Slovensku by mali ísť do penzie najneskôr v 64 rokoch. Žena, ktorá vychovala jedno dieťa, má mať právo ísť do dôchodku najneskôr v 63,5 roku.





Ak žena vychovala dve deti, mohla by ísť najneskôr v 63 rokoch a žena s tromi a viacerými vychovanými deťmi má mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roku.

Potrebná je podpora opozície

Za schválenie ústavného zákona musí hlasovať najmenej 90 poslancov, teda aj časť opozície. V prvom čítaní za návrh hlasovalo 93 poslancov, 29 bolo proti a 19 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania.





Posunutie návrhu do druhého čítania podporili aj niektorí poslanci za stranu Most-Híd, spomedzi opozičných poslancov za hlasovali poslanci za hnutie Sme rodina a poslanci za ĽS Naše Slovensko.





Navrhovaný ústavný zákon obsahuje aj ustanovenia o tom, že primerané hmotné zabezpečenie v starobe sa vykonáva prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového sporenia, ako aj o tom, že štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok.





Do návrhu ústavného zákona vložili poslanci za Smer-SD aj ustanovenia o minimálnej mzde. V ústavnom zákone sa uvádza, že "každý zamestnanec má právo, aby jeho odmena za vykonanú prácu nebola nižšia ako minimálna mzda". Podrobnosti o úprave minimálnej mzdy ústavný zákon ponecháva na obyčajný zákon.

