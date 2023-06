Matovič avizuje problémy s dôchodkami, no pripraví plán. Milujte sa a množte sa, odkazuje Slovákom

Minister financií Igor Matovič avizuje problém s vyplácaním dôchodkov v budúcnosti. Pripravuje preto finančný plán. Na sociálnej sieti píše aj o možnosti zvyšovať dane.

„A ako to riešiť? Ak vychádzam z predpokladu, že cesta vyšším zadlžením bude zarúbaná, migrantov nechceme, kradnúť sa nebude a šetriť už nebude kde, tak jediný zdroj na financovanie viac dôchodkov z menej miezd budú vyššie dane a odvody.

To však následne môže zo Slovenska vyhnať ešte viac ľudí. Hmm, Hlava 22,“ napísal počas Sviatku práce a prichádzajúceho mesiaca lásky máj šéf štátnej kasy.

Minister o budúcich dôchodkoch píše ako o „veľkom probléme“. V blízkej budúcnosti sa totiž podľa neho Slovensko stane najrýchlejšie starnúcou krajinou EÚ.

„Postupne budú medzi dôchodcov pribúdať húfy “Husákových detí”, ale medzi pracujúcich bude pribúdať výrazne menej mladých ľudí a to je z pohľadu verejných financií zásadný problém,“ upozornil Matovič.

Slovensko môže v otázke dôchodkov zachrániť podľa ministra financií ešte „zázrak v poslednej chvíli“.

„Pokúsime si zo Slovenska urobiť krajinu, kde sa mladí nebudú báť založiť rodinu. Kde rodina sa nebude báť prijať ďalšie dieťa. Kde dobehneme zameškané. Ja pripravím plán finančný a vy zatiaľ nezabúdajte na podstatné, milujte sa a množte sa,“ uzavrel na sociálnej sieti Matovič.

LÁSKY ČAS





Niektorí si nedovidia na špičku nosa a žijú si svoj egotrip. Niektorých trápi budúcnosť tých, čo prídu po nás.





Mne sa, ako ministrovi financií, patrí pozerať na prítomnosť ľudí na Slovensku, ale rovnako pozerať aj do budúcnosti - aby aj tí po nás mali z čoho žiť.

... no a v tej budúcnosti Houston hlási problém. Veliký. V blízkej budúcnosti sa Slovensko stane najrýchlejšie stárnucou krajinou EÚ. Ako sa to stalo? Od revolúcie nám klesla tak výrazne pôrodnosť, že ak porovnáme počet detí, ktorý sa narodil - s pôrodnosťou v roku 1989 ... nenarodilo sa nám viac ako 600 tisíc detí, ktoré nám budú veľmi chýbať.





To znamená, že postupne budú medzi dôchodcov pribúdať húfy “Husákových detí”, ale medzi pracujúcich bude pribúdať výrazne menej mladých ľudí ... a to je z pohľadu verejných financií zásadný problém.

Inak - na čím ďalej viac dôchodkov bude zarábať čím ďalej tým menej zamestnancov. Ups.

Čo to znamená? A ako to riešiť? Ak vychádzam z predpokladu, že cesta vyšším zadĺžením bude zarúbaná, migrantov nechceme, kradnúť sa nebude a šetriť už nebude kde ... tak jediný zdroj na financovanie viac dôchodkov z menej miezd budú vyššie dane a odvody. To však následne môže zo Slovenska vyhnať ešte viac ľudí. Hmm, Hlava 22.





... alebo sa pokúsime o zázrak v poslednej chvíli a urobíme si zo Slovenska krajinu, kde sa mladí nebú báť založiť si rodinu. Kde rodina sa nebude báť prijať ďalšie dieťa. Kde dobehneme zameškané.

Ja pripravím plán finančný ... a vy zatiaľ nezabúdajte na podstatné - milujte sa a množte sa