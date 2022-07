Matovič a Šeliga mali tlačovku Vila v Cannes - pokračovanie (video)

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) a poslanec parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) mali v piatok tlačovú konferenciu na tému Vila v Cannes – pokračovanie.

Zabudli ste už na pompéznu vilu exministra financií Jána Počiatka (ex-SMER)? "Vila v Cannes - pokračovanie."

Podľa úradných záznamov však mala práve Počiatkova vila stáť 3,2 milióna eur, neoficiálne sa však hýbu ceny nehnuteľností v uvedenej lokalite rádovo vyššie. Spoločná tlačovka ministra financií Igora Matoviča a poslanca NR SR Juraja Šeligu.

Video: Tlačová konferencia

V prípade vily vo francúzskom Cannes, ktorú nadobudol exminister financií Ján Počiatek, začala konať tamojšia prokuratúra. Na tlačovej besede o tom informoval nezaradený poslanec Juraj Šeliga spolu s ministrom financií Igorom Matovičom (OĽaNO). Exminister Počiatek pre agentúru SITA povedal, že s tým nemá vôbec problém a je tomu rád.





„Znamená to, že francúzske orgány začali preverovať pôvod majetku Jána Počiatka, či nie je dôvodné podozrenie, respektíve, či nebol spáchaný trestný čin, že pán Počiatek pral peniaze a takým spôsobom si kúpil vilu. Alebo, keďže on tvrdí, že si ju kúpil cez pôžičku, či neobišiel francúzske daňové zákony,“ vyhlásil Šeliga. Podľa neho vo Francúzsku sa pri kúpe nehnuteľnosti cez pôžičku nemusí platiť daň.





Šeliga pripomenul, že po parlamentných voľbách 2020 sa čakalo, že slovenská prokuratúra bude v tejto veci konať, ale žiadny slovenský orgán tak neurobil.





Šeliga preto s ďalšími kolegami zo svojho tímu pripravil rozsiahle podanie na základe verejne dostupných zdrojov, preložil ho do francúzštiny a odovzdal ho prokuratúre v Cannes. Pred pár dňami prišla odpoveď, že začali konať. „Toto je doťahovanie toho, čo bolo sľúbené pred voľbami. My to nemáme v rukách, má to v rukách francúzska prokuratúra,“ zdôraznil Šeliga.

Sľub strany Smer-SD

Narážal tým na video hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktoré urobilo počas volebnej kampane protest pred Počiatkovou vilou. Oblepilo ju plagátmi, že ide o majetok SR.





„Žiadny nelegálny majetok nie je v bezpečí ani v zahraničí,“ povedal v piatok Šeliga a doplnil, že nie je možné, aby niekto nelegálnym spôsobom zarobil peniaze alebo ich ukradol a potom previedol do cudzej krajiny a tam si kúpil vilu alebo jachtu.

Šeliga tvrdí, že má rozpracované ďalšie podania. Podľa Šeligu je zákon o preukazovaní pôvodu majetku „bezzubý“ a ľudia by boli prekvapení, koľko nominantov bývalej vlády má obrovské majetky v zahraničí. Budú ich musieť podľa poslanca vysvetľovať príslušným orgánom.





Minister Matovič pripomenul, že v roku 2006 predstavitelia strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sľubovali, že zmenia zákon o preukazovaní pôvodu majetku.

Počiatek: Viem všetko zdokladovať

Podľa Matoviča však prijali takú zmenu, o ktorej Robert Fico (Smer-SD) vedel, že bude bezzubá a dodnes nikomu nebol na základe tohto zákona zhabaný majetok. S koaličnými partnermi viacero týždňov vedie Matovič debatu, ako zákon o preukazovaní pôvodu majetku sprísniť a rovnako aj majetkové priznania verejných funkcionárov.





„Ústava hovorí, že žiaden nelegálne nadobudnutý majetok nepožíva ochranu, potom by mali byť v súlade s ústavou aj zákony, ktoré vedia vrátiť tento majetok späť do rúk štátu,“ zdôraznil Matovič.





Poslanec Šeliga tiež povedal, že nechcel päť minút slávy a na tlačovku pozval aj Matoviča preto, lebo on prišiel s témou Počiatkovej vily.

Exminister Počiatek uviedol, že vôbec nemá problém s tým, že francúzska prokuratúra celú transakciu preverí. „Dokonca som aj rád, pretože si neviem predstaviť, že záver ich prešetrenia bude nejaký slovenský zaujatý politik spochybňovať. Ja som si istý, že celá transakcia je úplne v poriadku a viem úplne všetko zdokladovať,“ povedal pre agentúru SITA Počiatek.

Video hnutia OĽaNO spred vily

Vládnej koalícii sa doteraz nepodarilo zoštátniť vilu exministra financií za Smer – sociálnu demokraciu (Smer-SD) vo francúzskom Cannes.





Pred parlamentnými voľbami 2020 to sľubovali na Francúzskej riviére členovia hnutia OĽaNO. Minulý rok v januári počas kampane pred voľbami predstavitelia OĽaNO na čele Matovičom a Eduardom Hegerom zverejnili video, v ktorom protestujú pred vilou exministra Počiatka v Cannes. Vilu oblepili plagátmi s nápisom – Majetok SR.

„Prišli sme sem symbolicky preto, lebo sme sa dozvedeli, že bývalý minister financií Počiatek si tu kúpil lukratívnu vilu v najlepšej štvrti v Cannes. Na ulici, kde domy stoja úplne v pohode dvadsať, tridsať, sto miliónov eur,“ povedal vtedy Matovič s tým, že vilu si kúpil človek, ktorý toľko peňazí nezarobil legálne.





Transparency International Slovensko (TIS) v júli 2020 na sociálnej sieti informovala, že francúzske úrady začali zverejňovať zmluvné ceny predaja nehnuteľností od roku 2014. Podľa TIS databázu údajov priebežne dopĺňali a pribudla tam aj cena Počiatkovho nákupu. „V novembri 2018 kúpil vilu v Cannes za 3,2 milióna eur. Má 9 izieb a 379 metrov štvorcových, plus pozemky okolo v rozlohe 1263 metrov štvorcových,“ uviedla TIS.





Ján Počiatek bol za stranu Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) ministrom financií a dopravy. Z politiky odišiel v roku 2016.

