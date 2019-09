Matka nazvala svoju dcéru Abcde, čo prišlo smiešne pracovníkovi letiska a matku to rozzúrilo

SANTA ANA 29. novembra (WebNoviny.sk) - Americká letecká spoločnosť Southwest Airlines sa musela oficiálne ospravedlniť pasažierke za to, že jej pracovník sa na letisku v Orange County v Kalifornii smial na mene jej dcéry.

Rozhorčenej matke Traci Redford, ktorá svoju dcéru nazvala Abcde, spoločnosť sľúbila aj to, že správanie sa jej zamestnanca "bude mať dohru". Matka, ktorá svojmu dieťaťu dala meno tvorené prvými piatimi písmenami abecedy, vo svojej sťažnosti uvádza, že dotyčného pracovníka musela sama upozorniť, aby sa prestal smiať.

Name shaming? This Texas woman claims a @SouthwestAir agent made fun of her 5-year-old daughter's name as they were preparing to board their flight at @JohnWayneAir in Orange County.

Her daughter's name is Abcde (pronounced Ab-city). @ABC7 pic.twitter.com/iHpBPoakYI