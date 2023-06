Materských a nemocenských dávok vyplatila Sociálna poisťovňa viac, ako v roku 2019 plánovala

9.1.2020 (Webnoviny.sk) - Na vyplácanie nemocenských a materských dávok by mala za rok 2019 vynaložiť o vyše 70 miliónov eur viac, ako sa pôvodne plánovalo. Dôvodom je najmä vyšší počet vyplácaných materských dávok, ako aj vyššia suma týchto dávok, ako predpokladal vlaňajší rozpočet poisťovne.

"Má na to vplyv aj zvýšenie počtu iných poistencov - mužov, ktorí si uplatňujú nárok na dávku materské (po dohode s matkou prevzali deti do starostlivosti) a súbežné poberanie dávky materské oboma rodičmi na viacero detí súčasne," uvádza sa v správe o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až október minulého roka.

Vyšší počet vyplácaných dávok

Na vyplácanie materských dávok má ísť oproti rozpočtovanej sume o vyše 56 miliónov eur viac a na nemocenské dávky takmer o 16 miliónov eur viac. Aj pri nemocenských dávkach je dôvodom vyšší počet vyplácaných dávok, ako aj vyššia priemerná mesačná suma dávok.

Poisťovňa by pritom mala zaviesť opatrenia, ktorými sa znížia výdavky na dávky nemocenského poistenia a na dávky v nezamestnanosti. Počíta s tým parlamentom schválený rozpočet verejnej správy na roky 2020 až 2022.

"Predpokladá sa implementácia opatrení, ktoré minimalizujú negatívny vývoj výdavkov v oblasti nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti v poslednom období," uviedlo ministerstvo financií k rozpočtu Sociálnej poisťovne.





Ministerstvo financií upozornilo na to, že s týmito opatreniami počíta aj rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 2020. "V každom prípade je potrebné zefektívniť lekársku posudkovú činnosť a revízne činnosti, a to nielen, ale predovšetkým v oblasti nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti tak, aby vynakladanie prostriedkov na výplaty dávok z poistenia bolo čo najúčelnejšie," uviedol v októbri minulého roka pre agentúru SITA tlačový odbor .

Pokles vo fonde poistenia v nezamestnanosti

Podľa rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2020 by mali výdavky fondu nemocenského poistenia tento rok oproti minulému roku klesnúť o 36 miliónov eur. Pokles výdavkov má nastať aj vo fonde poistenia v nezamestnanosti.





Na vyplácanie dávok v nezamestnanosti má totiž poisťovňa tento rok vynaložiť necelých 177 miliónov eur, kým vlani by výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti mali dosiahnuť 202 miliónov eur.





Sociálna poisťovňa dokázala hospodáriť bez finančnej pomoci štátu len v minulom roku. Tento rok by mala zo štátneho rozpočtu dostať finančnú výpomoc v sume 200 miliónov eur a v roku 2021 ďalších 100 miliónov eur.





V tomto roku by mala poisťovňa hospodáriť s príjmami v celkovej sume 9,57 miliardy eur, z čoho by takmer 560 miliónov eur mal tvoriť prebytok z minulého roku a ďalších 200 miliónov eur spomínaná pomoc zo štátneho rozpočtu. Bez vlaňajšieho prebytku a bez výpomoci od štátu by tak mala mať poisťovňa príjmy v sume 8,81 miliardy eur. Výdavky poisťovne na rok 2020 majú dosiahnuť 8,71 miliardy eur.

