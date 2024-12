Materská pre otcov aj popri práci diskriminuje osamelé matky, kritizuje ministerstvo návrh opozície

BRATISLAVA 30. mája (WebNoviny.sk) - Legislatívny návrh na spresnenie podmienok nároku na materské dávky pre otcov, ktorý do parlamentu predložili nezaradení poslanci NR SR Jozef Mihál a Simona Petrík, podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) znevýhodňuje osamelé matky. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca ministerstva práce a sociálnych vecí Michal Stuška.

"Ešte vo väčšej miere ako dnes by tento návrh spôsobil, že väčšina otcov by po prevzatí dieťaťa do starostlivosti zabezpečovala starostlivosť počas poberania materského vlastne opäť prostredníctvom matky," upozornil.

Rozpor s účelom materskej dávky

Matka by tak podľa neho bola zabezpečená materskou dávkou, na ktorú by mal nárok otec, ďalších 28 týždňov. "Takúto možnosť by však nemohli využiť osamelé matky, ktoré by síce rovnako zabezpečovali starostlivosť počas uvedeného obdobia, avšak po väčšinu tohto obdobia by mali nárok iba na rodičovský príspevok," tvrdí.

Takéto videnie je podľa hovorcu rezortu práce a sociálnych vecí v zásadnom rozpore so samotným účelom materského, najmä vo vzťahu k posilňovaniu možnosti zosúlaďovania rodičovských povinností, ktorý viedol k výraznému posilneniu nárokov na materské práve smerom k otcom.

"Ako je známe, v tak širokých a flexibilných podmienkach v prospech rodín je Slovensko na špici Európy, podobné návrhy by však spôsobili pravý opak a viedli by k čisto formálnemu predstieraniu naplnenia pôvodne deklarovaných úmyslov," uviedol hovorca k návrhu od opozičných poslancov.

Povrchný prístup

Prevzatie definície starostlivosti o dieťa zo systému štátnej sociálnej podpory (rodičovského príspevku) do systému sociálneho poistenia (materského) bez hlbšej analýzy problematiky považuje rezort práce a sociálnych vecí za veľmi povrchný prístup v snahe riešiť túto tému.

"Návrh vôbec neakceptuje odlišnosť týchto systémov, čiže podstatu poistného a systému štátnej sociálnej podpory, odlišnosti podmienok nároku na rodičovský príspevok a materské, ktoré nie je vhodné ľubovoľne kombinovať," tvrdí Stuška. Návrhom od poslancov Mihála a Petrík by sa podľa neho z dávky sociálneho poistenia, ktorá má slúžiť ako náhrada príjmu poistenca, stala dávka sociálnej podpory, ktorej účelom je zvýšiť príjem rodiny v určitej sociálnej situácii.

"Účelom materského je kompenzácia straty príjmu zo zárobkovej činnosti konkrétneho poistenca, ku ktorej dochádza v dôsledku tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa. Z čoho jasne vyplýva, že sa vyžaduje skutočná starostlivosť o dieťa, ktorá nepochybne vedie ku strate, prípadne zníženiu príjmu zo zárobkovej činnosti," dodal Stuška.

So starostlivosťou by pomáhala ďalšia osoba

Nezaradení poslanci NR SR Jozef Mihál a Simona Petrík navrhujú od začiatku budúceho roka spresniť podmienky nároku na materské dávky pre otcov.

Podľa návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý predložili do parlamentu, by otcovia spĺňali podmienku riadnej starostlivosti o dieťa aj vtedy, ak so starostlivosťou o dieťa otcovi pomáha iná plnoletá fyzická osoba alebo dieťa navštevuje jasle.

"Navrhujeme použiť rovnakú formuláciu ako je uvedená v zákone o rodičovskom príspevku. Ak sú uvedené podmienky akceptovateľné v prípade splnenia nároku na poskytnutie rodičovského príspevku, neexistuje legitímny dôvod, aby neboli akceptované v prípade nároku na materské," uviedli opoziční poslanci. Otcovia detí do troch rokov by tak mohli dostávať materskú dávku zo Sociálnej poisťovne aj popri pracovnej činnosti.

Otcom nepriznali materské

Novelou zákona dvojica opozičných poslancov reaguje na to, že Sociálna poisťovňa v ostatnom období vo viacerých prípadoch nepriznala materské otcom, ktorí po dohode s matkou prevzali staroslivosť o dieťa. Sociálna poisťovňa podľa nich v týchto prípadoch argumentuje tým, že otec nemôže zabezpečovať riadnu starostlivosť o dieťa, ak má súčasne akýkoľvek iný druh príjmu.

Upozorňujú na to, že definícia riadnej starostlivosti o dieťa v tejto súvislosti v súčasnom znení zákona o sociálnom poistení absentuje. "Preto možno považovať výklad Sociálnej poisťovne v danom prípade, a tým pádom aj jej súvisiacu rozhodovaciu činnosť, za svojvoľnú," tvrdia Mihál a Petrík.

Nárok na materskú dávku si počas minulého roka v Sociálnej poisťovni uplatnilo takmer 13,1 tis. otcov. "Manuálnym spracovaním bolo zistené, že tretina otcov mala súbežne uzatvorený iný pracovný pomer a matka nenastúpila do zamestnania," uvádza sa v správe o plnení akčného plánu boja proti zneužívaniu sociálneho systému a podvodom v Sociálnej poisťovni.

Prípady vyšetroval aj inšpektorát práce

Predstieranie splnenia podmienok na čerpanie dávok otcom dieťaťa bolo podľa poisťovne v určitých prípadoch prešetrované v spolupráci s príslušnými inšpektorátmi práce.

"Z celkového počtu uplatnených nárokov nebolo priznaných 103 nárokov na materské, a to z dôvodu, že otec neprevzal dieťa do starostlivosti," konštatuje sa v materiáli. Otcovia dostali v minulom roku materské dávky v celkovej sume takmer 52 mil. eur.

Otec dieťaťa má nárok na materskú dávku najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu matky. Materskú dávku môže otec dostávať 28 týždňov, pričom túto možnosť musí využiť najneskôr do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Otec však musí byť v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti nemocensky poistený najmenej 270 dní.





Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Vianočné sviatky bez plytvania jedlom: Tipy na spracovanie zvyškov

Vianočné sviatky sú symbolom hojnosti, radosti a pohostinnosti, no často aj obdobím, keď jedlo končí v koši viac ako kedykoľvek predtým.

Plytvanie jedlom však nielen zaťažuje životné prostredie, ale aj zvyšuje rodinné výdavky.

Ako si užiť sviatky bez zbytočného odpadu a efektívne spracovať zvyšky zo sviatočného stola? Prinášame praktické a kreatívne tipy.

Prečo riešiť plytvanie jedlom počas sviatkov?

Počas Vianoc má mnoho rodín tendenciu pripravovať jedlo vo veľkých množstvách, aby na stole nič nechýbalo. Táto tradícia však často vedie k nadmernému množstvu zvyškov, ktoré nemajú dostatočné využitie. Podľa odhadov až tretina jedla vyrobeného na svete končí ako odpad – počas sviatkov je toto číslo ešte vyššie.





Plytvanie jedlom znamená nielen stratu finančných prostriedkov, ale aj zbytočné zaťaženie životného prostredia, keďže vyhodené potraviny produkujú metán, ktorý prispieva ku klimatickým zmenám.

Ak však ku sviatočným hostinám pristúpime rozumne, môžeme tento problém minimalizovať. Kľúčom je plánovanie, správne skladovanie a kreatívne spracovanie zvyškov.

Plánujte s rozumom – varte len to, čo zjete

Plánovanie je najefektívnejší spôsob, ako predísť plytvaniu jedlom. Skôr než začnete variť, premyslite si, koľko hostí budete mať a aké množstvo porcií na osobu bude postačujúce. Nepodľahnite nutkaniu „pre istotu“ variť oveľa viac – namiesto toho sa zamerajte na kvalitu pokrmov.





Pri nákupoch si napíšte presný zoznam ingrediencií a držte sa ho. Vyhnite sa impulzívnym nákupom veľkých balení potravín, ktoré možno ani nevyužijete. Navyše, pokrmy ako šaláty či prílohy pripravujte v menších dávkach, ktoré môžete podľa potreby dopĺňať čerstvé.

Uchovávajte zvyšky správnym spôsobom

Správne skladovanie zvyškov môže rozhodnúť o tom, či sa jedlo zužitkuje, alebo skončí v koši. Jedlá uskladnite v dobre uzatvárateľných nádobách a uložte ich do chladničky alebo mrazničky.





Mäso, pečivo, zelenina aj omáčky vydržia dlhšie, ak ich zamrazíte v jednotlivých porciách, ktoré môžete postupne zohrievať podľa potreby.





Aby ste si uľahčili orientáciu, označte nádoby štítkami s dátumom uloženia. Tým predídete situáciám, keď sa v chladničke ocitne jedlo, na ktoré zabudnete. Rovnako dbajte na to, aby jedlá neboli skladované príliš dlho – najmä mäso a mliečne výrobky majú krátku trvanlivosť.

Kreatívne recepty zo zvyškov

Zvyšky zo sviatočných hostín nie sú len odpad – sú príležitosťou na vytváranie nových, chutných pokrmov. Tu je niekoľko nápadov, ako ich využiť:







Mäso: Pečená hydina, ako kura alebo morka, môže byť základom pre lahodné sendviče, wrapy alebo šaláty. Z kostí a zvyškov mäsa pripravíte chutný vývar, ktorý využijete na polievky alebo omáčky.





Zemiaky: Varenej alebo pečenej zelenine a zemiakom môžete vdýchnuť nový život vo forme zemiakových placiek, zapekaných jedál či pyré.





Vianočné pečivo: Staršie koláče, ako štrúdľa či bábovky, sú ideálne na chlebový puding alebo domáce tiramisu. Jemne vysušené pečivo môžete rozmixovať na strúhanku.





Zelenina: Zvyšky pečenej alebo dusenej zeleniny sú skvelé na prípravu polievok, zeleninového pyré alebo ako základ na vegetariánske omáčky.





Nepoužiteľné zvyšky kompostujte

Ak predsa len máte jedlo, ktoré už nie je možné skonzumovať, kompostovanie je ekologickým spôsobom, ako sa ho zbaviť. Väčšina ovocia, zeleniny, vaječných škrupín a neochuteného pečiva je vhodná na kompost. Mastné a mäsové zvyšky by ste sa mali vyvarovať, keďže môžu priťahovať škodcov.

Zdieľajte s komunitou alebo pomôžte tým, ktorí to potrebujú

Ak máte jedla viac, než dokážete spotrebovať, zdieľajte ho s ostatnými. Susedia, priatelia alebo miestne charity ocenia vašu štedrosť. Na internete môžete nájsť skupiny zamerané na zdieľanie potravín, ktoré by inak skončili ako odpad.