Matej Tóth absolvuje prvé preteky až na Európskom pohári, obnovilo sa mu zranenie stehenného svalu

Olympijský víťaz v chôdzi na 50 km Matej Tóth pre obnovené zranenie zadného stehenného svalu odcestoval na prvé zimné sústredenie až vo februári.

Spolu s Miroslavom Úradníkom, Michalom Morvayom a Máriou Katerinkou Czakovou sa počas troch týždňov pripravoval v okolí Tenerife na Kanárskych ostrovoch a naberal potrebné kilometre.

"Pre mňa to nebolo vrcholné zimné sústredenie ako pre mojich kolegov. Tým, že som mal v decembri, ale i v januári zdravotné problémy, tak to bolo iba rozbehové sústredenie. Tvrdšia robota ma čaká v tomto období," ozrejmil svoju prvú fázu prípravy pred aktuálnou sezónou na pondelkovej tlačovej konferencii chodec banskobystrickej Dukly Matej Tóth.

Spokojný tréner Spišiak

Tóth ďalej pokračoval: "Trikrát obnovené zranenie zadného stehenného svalu mi dávalo zabrať hlavne po psychickej stránke. Dostavila sa taká frustrácia, či moje telo ešte zvládne tvrdú tohtosezónnu prípravu. Sústredenie v Tenerife i posledné tréningy tu doma po návrate mi vliali nádej, že ak budem zdravý, dokážem sa dobre pripraviť na majstrovstvá sveta v atletike. Pobyt na Kanárskych ostrovoch bol teda veľmi dôležitý i na psychiku.“

So sústredením netajil spokojnosť ani chodecký tréner Matej Spišiak: "Zvolili sme netradične Tenerife. Využívali sme tam aj vysokohorské prostredie, napríklad mestečko Vilaflor v nadmorskej výške 1500 metrov, no boli sme i v nížine. Variabilne sme to prispôsobovali. Chodci odviedli skvelú robotu. Absolvovali množstvo kvalitných tréningov. Verím, že to zúročia v pretekoch počas sezóny.“

Európsky pohár v Litve

Štart Mateja Tótha sa pre oneskorený začiatok prípravy odsúva až na máj. Predstaviť by sa mal na Európskom pohári v Litve na 20 km trati.

"Na Dudinskú päťdesiatku pocestujem iba ako divák. Nie som totiž ešte pripravený na preteky. Musím teraz najmä poctivo trénovať. Prvoradým cieľom sú majstrovstvá sveta v katarskej Dauhe, ktoré budú na prelome septembra a októbra. Pred nami je teda ešte dlhá cesta. Samozrejme, rád by som pretekal, nechcel by som to nechať iba na ten jediný štart. Takže predtým absolvujem nejaké dvadsiatky, päťky, desiatky, čiže kratšie disciplíny. Najbližšie sa plánujem predstaviť na vrcholnom podujatí až v máji. V Litve na Európskom pohári chcem ísť dvadsiatku. Avšak s časom 1 hodina 27 minút by to nemalo význam. Uvidím, ako sa budem cítiť. Viem, že to tam nebude na nejaké medaily alebo výkony na úrovni hodiny dvadsať, no chcem aspoň pomôcť slovenskému tímu v súťaži družstiev. To je moja motivácia. Aj na päťdesiatke cítim, že potrebujem zrýchliť. Nedá sa to chodiť strojovo, treba dať tomu obrátky, to je pre mňa ďalšia motivácia,“ povedal pre SITA majster sveta a olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth.

Nové limity a kritériá pre olympiádu

Chodecký tím v Dukle aktuálne trápia nové limity a kritériá pre budúcoročné olympijské hry. V ostatnom čase sa riešila aj otázka, či z programu OH 2020 v Tokiu vypustia vytrvalostnú disciplínu v chôdzi na 50 km, ktorá Matejovi Tóthovi a Márii Katerinke Czakovej najviac sedia.

"Dozvedáme sa limity a kritériá v priebehu sezóny. Ťažko je potom prenastaviť kalendár pretekára, ktorý sa dlhodobo pripravuje na päťdesiatku a zrazu má prepnúť do dvadsiatkarského tréningu. Nie sú to šťastné rozhodnutia. Kriticky sa k tomu vyjadrujú i samotní pretekári. Dúfame, že skrátenie päťdesiatky na tridsiatku neprejde, že zostane zachovaný štandard. Disciplína na 50 km expanduje, nie je dôvod, aby sa menila. Stále viac žien k nej prechádza. Czaková má na tejto trati oveľa väčšiu šancu na úspech. Verím, že sa čoskoro rozhodne a zvíťazí zdravý rozum,“ tvrdí tréner Matej Spišiak.

Majdan mal zdravotné problémy

Medzičasom Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) potvrdila, že 50-tka z programu vyrcholných podujatí vypadne až po OH 2020. Limity na tohtoročné atletické majstrovstvá sveta do Dauhy by mohli splniť okrem Czakovej a Tótha i ďalší chodci z banskobystrickej Dukly.

"Morvay sa pokúsi už v Dudinciach 23. marca o limit na 50-ke. Na jeseň zašiel 4:03 h takže k 3:59 h je veľmi blízko. Je dobre pripravený a verím, že sa pobije o šancu. Majdan mal zdravotné problémy, ale na májovom Európskom pohári by sa mal predstaviť na 50-ke, kde sa pokúsi o limit. Je skúsený pretekár, vie takéto výkony predviesť. Dúfam, že bude zdravý, absolvuje prípravu a bude ďalší limitár. Čo sa týka dvadsiatky, tu je v hre Miroslav Úradník. Urobil obrovský pokrok, vrátil sa zo sústredenia v Austrálii, kde bol na dlhom kempe a aj teraz na Tenerife odrobil výbornú robotu. Pevne verím, že má na to, aby splnil náročný limit tento rok na dvadsiatku. Myslím si, že pri dobrej zhode okolností, ak trafí dobré preteky a bude v nich dobrá konkurencia, môže sa pokúsiť o limit. Adeptov teda máme viac, navyše sú to ešte chodci v kategórii do 23 rokov. Ak by sa im podarilo kvalifikovať, bol by to skvelý štart do ich kariéry,“ dodal kouč Spišiak.

