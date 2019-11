Mäso z chorých kráv z Poľska sa dostalo aj do slovenských škôl a reštaurácií

BRATISLAVA 31. januára (WebNoviny.sk) - Takmer tristo kilogramov mäsa z chorého hovädzieho dobytka z Poľska sa malo dostať aj do reštaurácii a škôl na Slovensku. Informoval o tom riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR) Jozef Bíreš.

Poľskom otriasa škandál s bitúnkami. Investigatívni novinári z relácie Superwizjera televízie TVN24 natočili šokujúce video. Vidno na ňom, ako na bitúnok v poľskom meste Lodž privážajú kravy a býky, ktoré ani nevedia stáť na vlastných nohách.

Choré zvieratá ďalej spracovávajú na mäso. Takýto postup je v Poľsku nelegálny, reportéri však odhadujú, že v Poľsku sú takýchto bitúnkov stovky.





Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS SR) na svojej internetovej stránke informovala, že mäso z chorých kráv z Poľska sa dostalo na Slovensko. Informovala aj o troch prevádzkach, do ktorých mohlo byť dodané.





„Štátna veterinárna a potravinová správa dostala oznámenie, že hovädzie mäso bolo dodané do troch prevádzok v Slovenskej republike: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, Marek Kažimír – MK FOOD, Gaboltov a Ladislav Čabai Bidovce.





„Ťažko povedať, či títo traja dovozcovia prijali mäso preto, lebo ich oslovila cena. Ale určite to nebola zdravotná bezpečnosť a kvalita mäsa. Toto ešte prešetrujeme,“ povedal vo štvrtok na brífingu v Ivachnovej pri Ružomberku riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš.





„Na základe distribučného listu je deklarácia, že všetko mäso išlo do zariadení verejného stravovania. Veľmi ma mrzí, že to išlo do verejného stravovania. Najmä ma mrzí to, že je tam citlivá skupina detí, ktoré toto mäso konzumovali. Systém garancie poľského mäsa tak znovu stratil na hodnote,“ dodal.





Sprísnené kontroly hovädzieho mäsa z Poľska na Slovensku prebiehajú po odhalení škandálu v Poľsku. Investigatívni novinári z televízie TVN24 odhalili, že na bitúnku zabíjali vážne choré zvieratá, bez prítomnosti veterinárnej kontroly. Konzumácia takéhoto mäsa môže mať negatívne dopady na ľudské zdravie.

Cielené kontroly inšpektorov

V súvislosti s medializáciou škandálu na bitúnku v Poľsku nariadila Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky cielenú kontrolu zameranú na bezpečnosť chladeného a zmrazeného mäsa.





Úradné kontroly inšpektori vykonávajú v miestach určenia zásielok, veľkoobchode a tiež na úrovni maloobchodu vrátane ambulantného predaja. Inšpekcie na severe Slovenska sa vo štvrtok v noci zúčastnila aj ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

„Kontroly sme začali robiť hneď v utorok, napriek tomu, že zodpovedné poľské orgány informovali, že toto mäso sa nevyváža do členských krajín. Spotrebiteľom odporúčam zastaviť konzumáciu poľskej hovädziny, vzhľadom na to, že dôveryhodnosť poľských veterinárnych úradov je zdiskreditovaná. Siahnite radšej po slovenskom mäse, ktoré je plne pod kontrolou,“ povedala Matečná.





Pri nákupe musíme klásť dôraz na pôvod mäsa, radí hlavný hygienik pre škandál poľských bitúnkov

