Maruniakovú pre kauzu Threema zastupuje advokát Mišík, ktorý je aj členom súdnej rady

7.11.2019 (Webnoviny.sk) - Advokát Michal Mišík je v jasnom konflikte záujmov. Pre agentúru SITA to povedala emeritná sudkyňa Katarína Javorčíková z iniciatívy Za otvorenú justíciu. Práve najvyšší orgán sudcovskej samosprávy pritom zvažuje podanie disciplinárneho podnetu na Maruniakovú, ktorá bola medzi sudkyňami, u ktorých koncom augusta tohto roka zasahovala Národná kriminálna agentúra (NAKA). Dôvodom je údajná komunikácia Mariana K. s bývalou štátnou tajomníčkou rezortu spravodlivosti Monikou Jankovskou.

Pochybnosti našlo aj ministerstvo

V správach sa okrem iného spomína práve Maruniaková s tým, že mala údajne rozhodovať v civilnom spore o miliónových zmenkách televízie Markíza v prospech Mariana K.

Pochybnosti v spise našlo aj Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré preveruje aj iné prípady, o ktorých rozhodovala Maruniaková. Tá je momentálne na materskej dovolenke.

„Nepochybný konflikt záujmov u Michala Mišíka vyplýva z toho, že ako advokát zastupuje sudkyňu, ktorej etické zlyhanie má súčasne vyhodnotiť ako člen súdnej rady. Dá sa to prirovnať k hraničnej situácii, keby ako člen senátu na súde súčasne právne zastupoval jednu z procesných strán v spore. Pán Mišík mal dve možnosti, buď to mohol oznámiť súdnej rade hneď, ako prijal zastupovanie sudkyne Maruniakovej a bol by vylúčený z ďalšieho konania súdnej rady v súvislosti s jej osobou, alebo toto zastupovanie odmietnuť, čo by bola lepšia alternatíva," povedala Javorčíková.

Konanie vysvetľoval aj Praženkovej

Informácie zaskočili aj štátnu tajomníčku rezortu spravodlivosti Editu Pfundtner. „Prekvapila ma tá informácia a najmä to, že pán advokát o tom neupovedomil súdnu radu, ktorá sa to dozvedela z polície a podkladov k prípadu. Myslím si, že je tam istý konflikt záujmov," uviedla Pfundtner.

Svoj názor plánuje ozrejmiť aj ostatným členom rady v závere novembra. „Predsedníčka súdnej rady, Lenka Praženková, sa túto informáciu dozvedela vo štvrtok 31.10. tohto roka, pričom v tejto veci hneď iniciovala osobné stretnutie s Michalom Mišíkom. To sa uskutočnilo v pondelok 4.11.2019. Mišík podal osobné vysvetlenie a taktiež na základe tohto stretnutia poslal email všetkým členom Súdnej rady SR. Zároveň z jeho vlastnej iniciatívy bude situácia zaradená do programu ako jeden z bodov riadneho zasadnutia súdnej rady, na ktorom verejne odprezentuje svoj postoj. Následne súdna rada ako kolektívny orgán, ako aj samotná predsedníčka súdnej rady, zaujme oficiálne stanovisko," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa súdnej rady Veronika Müller.

S Marianom K. údajne komunikovali aj ďalší sudcovia, napríklad Vladimír Sklenka. Tomu rovnako, ako v prípade Moniky Jankovskej medzičasom disciplinárny senát dočasne pozastavil výkon funkcie sudcu. O prerušenie výkonu funkcie požiadala sudkyňa Miriam Repáková, ktorá s Marianom K. údajne tiež komunikovala.

Preverujú majetkové priznania sudcov

K celej situácii zasadalo viacero sudcovských rád, ktoré odporučili kolegom, aby sami zvážili pozastavenie výkonu svojej funkcie. Pre komunikáciu s obžalovaným podnikateľom odstúpil aj predseda Okresného súdu Bratislava III David Lindtner.

Súdna rada pri podozreniach preveruje aj majetkové priznania sudcov, v ktorých našla viacero závažných skutočností. Sudcovia budú mať príležitosť vysvetliť svoje konanie na pôde súdnej rady 14. novembra.

Špeciálny vyšetrovací tím zriadila aj polícia, ktorá zasahovala voči sudkyniam ešte v závere augusta tohto roka, keď im zaistila mobilné telefóny.





