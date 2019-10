Martin Réway bol po chorobe opäť v zostave „rytierov“, ale stále sa necíti ideálne

23.10.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Martin Réway sa v utorok prvýkrát od konca septembra objavil v zostave Kladna. Pražského rodáka počas ostatných týždňov trápila choroba, ktorú liečil antibiotikami. Návrat do súťažného diania okorenil jednou gólovou asistenciou, ale "rytieri" na domácom ľade prehrali v dohrávke 11. kola českej najvyššej súťaže s Kometou Brno 2:3, hoci po úvodnej tretine viedli 2:0.

"Rytieri" siahali na bod

Hráči Kladna neboli ďaleko od zisku minimálne bodu. V závere stretnutia mali šance na vyrovnanie, no trápila ich koncovka, v ktorej zlyhal aj Réway.

"Mal som skórovať, beriem to na seba. Jágr mi dal nádhernú krížnu prihrávku, možno som si to ešte mal spracovať a chvíľu počkať. Nevedel som však, že budem mať toľko času. Nechcel som riskovať, a tak som vystrelil z prvej. Bola to šanca, ktorú som mal určite premeniť," sypal si popol na hlavu po zápase 24-ročný ofenzívny univerzál.

Prihral na gól ODonnelovi

Niekdajší kapitán slovenskej reprezentácie do 20 rokov si zahral proti Komete aj v presilovkách. V jednej z nich presne prihral Brendonovi ODonnelovi, ktorý zvyšoval 2:0.

"Popravde, presilovky sme s Brendonom ani netrénovali. Trénuje ich iba raz do týždňa a ja som dlho nevedel, či vôbec budem hrať. Dozvedel som sa to až pred zápasom, takže nebol čas, aby sme si niečo nacvičili," povedal vo videorozhovore pre klubový web.

Réway zamieril do Kladna pred sezónou, aby opäť reštartoval svoju kariéru. Po piatich septembrových súbojoch ho zastavili zdravotné problémy a musí sa opäť dostať do zápasového rytmu.

"Bol som chorý a ešte sa necítim v ideálnom stave, veď som bral posledných desať dní antibiotiká. Nie som úplne na začiatku, ale nie je to ani ideálne ako predtým. Každým dňom sa to zlepšuje. Zápas je určite iný ako tréning, v ktorom nemáte toľko osobných súbojoch a aj rýchlosť je odlišná. Nie je to jednoduché, ale musím si zvyknúť. Je to moja práca," dodal.





