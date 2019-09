Martin Kučera zabehol najlepší slovenský výkon histórie na 300 m prekážok

CHEB 5. septembra (WebNoviny.sk) - Víťaz Svetovej univerziády 2013 v Kazani na 400 m prekážok Martin Kučera má ešte aj v závere letnej atletickej sezóny solídnu formu. Na utorkovej Veľkej cene Chebu utvoril najlepší slovenský výkon histórie na netradičných 300 m prekážok časom 36,05 sekundy.



Dvadsaťosemročný Bratislavčan skresal z predošlého historického maxima Marca Adriena Drozdu z 27. júla minulého roku tiež v Chebe 1,10 sekundy. "Bežalo sa mi super, preteky na netradičnej vzdialenosti a netradične do zlata sfarbenom ovále som si užil, no mohol som sa do toho azda ešte aj trochu viac oprieť," skonštatoval Martin Kučera pre .

Kučera, siedmy na ME 2016 a semifinalista ME 2018, finišoval v utorkových pretekoch tretí za Jamajčanom Annsertom Whytom (34,74) a maďarským reprezentantom Tiborom Koroknaiom (35,94).





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !