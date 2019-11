Mario Balotelli bol terčom rasistických chorálov, Hellasu Verona uzavrú časť štadióna

Uplynulý víkend museli v Taliansku prerušiť až dva zápasy Serie A, rovnako sa nevyznamenali ani priaznivci AS Rím proti Neapolčanom. Rimania dostali pokutu 30 000 eur, pričom trest mohol byť ešte prísnejší v prípade, ak by nezasiahol kapitán AS Edin Džeko a nevyzval fanúšikov na upokojenie vášní.