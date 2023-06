Marinčin po triumfe nad USA vychválil Rybára, do slovenskej šatne prišiel po druhej tretine aj Šatan

16.2.2022 (Webnoviny.sk) - Obranca Martin Marinčin sa pod piatimi kruhmi predstavil už v Soči 2014, vtedy však na ZOH slovenskí hokejisti skončili už po štvrtom zápase. V Pjongčangu 2018 v tíme SR chýbal, no teraz je v Pekingu a aj on bude súčasťou bojov o medaily.

Výsledok tímovej spolupráce

Slováci totiž v stredajšom štvrťfinále ZOH 2022 v Číne zdolali Američanov 3:2 po samostatných nájazdoch a v piatok 18. 2. ich čaká semifinále.

"Je to neopísateľný pocit, celkovo bol ten zápas o nervy. Určite aj pre divákov doma," zneli prvé slová 29-ročného beka do mikrofónu RTVS po postupe do semifinále.

"Sme strašne šťastní, že sme vyhrali nad silnou Amerikou. Klobúk dolu pred Patrikom Rybárom. Držali sme celý čas spolu, na striedačke aj na ľade. A zvíťazili sme. Je to výsledok tímovej spolupráce," myslí si košický rodák, ktorý na klubovej úrovni pôsobí v českom Třinci. Do Európy sa vrátil pred aktuálnou sezónou po siedmich rokoch v zámorskej NHL.

Fanúšikovia dodávali energiu

Podľa Marinčina podpis pod úspechom slovenského výberu majú aj fanúšikovia.

"Z domu nám na diaľku dodávali energiu. Po druhej tretine k nám tiež prišiel do šatne Šarky (Miroslav Šatan, prezident SZĽH a GM reprezentácie) a pripomenul nám, že všetci ľudia vstali a sledujú nás," pokračoval košický rodák, ktorý o dva dni oslávi okrúhlu tridsiatku.

Pri schádzaní z ľadu prežíval neopísateľné pocity. "Ja sám sa teraz vo vnútri chvejem, ale chce to pokoj. Musíme sa pripraviť na ďalšie zápasy, ešte máme čo ukázať, je v nás viac," vyhlásil.

