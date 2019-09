Marin Ljubičič opúšťa Dunajskú Stredu, posilnil veľkého ašpiranta na titul

BRATISLAVA 25. augusta (WebNoviny.sk) - Chorvátsky futbalista Marin Ljubičič po náhlom odchode z Dunajskej Stredy zostáva v najvyššej slovenskej súťaži, hrať bude za Slovan Bratislava. Informuje o tom oficiálny web "belasých", podľa ktorého sa Chorvát zapojí do tréningového procesu klubu v úvode nasledujúceho týždňa. Tréneri ho budú mať k dispozícii v súboji proti Žiline.



"Teším sa, že som sa stal súčasťou najúspešnejšieho slovenského klubu. Na Slovensku už pôsobím štyri roky, takže veľmi dobre viem, do akého klubu prichádzam. Mal som ešte jednu ponuku zo Slovenska a viacero zo zahraničia, no pre Slovan zavážila značka a taktiež ambície. Som pripravený na to, že v tíme je silná konkurencia a boj o miesto v zostave prebieha na každom tréningu. Je to však pre mňa tá správna výzva, aby som sa zlepšoval a pomohol Slovanu k zisku majstrovského titulu. Veľmi túžim po zisku titulu a pevne verím, že ho v tejto sezóne získame," vyhlásil Marin Ljubičič po podpise zmluvy so Slovanom.

Tridsaťročný rodák z Metkoviča počas pôsobenia v Dunajskej Strede odohral 100 zápasov v slovenskej najvyššej súťaži, viaceré aj ako kapitán tímu.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

