Marek spoznal z identikitu k vražde Kuciaka svojho bývalého kolegu, polícia ho vypočúvala

BRATISLAVA 22. septembra (WebNoviny.sk) - Prokurátor 17. septembra ukázal ktorý môže vedieť zásadné informácie o vražde novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Prokurátor o hľadanom povedal, že môže „disponovať informáciami k samotnému skutku, prípadne osobám, ktoré sa na spáchaní skutku mohli podieľať“.

Na kresbe spoznal exkolegu

Novému Času sa po zverejnení identikitu ozval Marek z Veľkej Mače, ktorý na kresbe spoznal svojho exkolegu Miroslava Č. O mužovi sa rozhodol vypovedať na polícii, ktorá má jeho svedectvo podrobne skúmať.



„Bol som najprv v Sládkovičove. Večer ma brali na obvodné oddelenie, tam som mal výsluch. Vypočúvali ma tri a pol až štyri hodiny. Prišla tam vyšetrovateľka z Galanty, zisťovali totožnosť toho pána. Toho našli asi po hodine a pol, volá sa Miroslav Č. a pochádza od Popradu,“ povedal o výsluchu Marek.

Miroslava si všimli aj ostatní

Po výsluchu ho ešte v ten večer podľa jeho slov policajti zobrali na miesto Kuciakovej popravy. „Pýtali sa ma, kde býva (Miroslav Č.), to som nevedel presne, ale ukázal som im približne kde. Ukázali mi tú trasu, ako mohol prejsť k domu, na miesto vraždy. Že tam nie sú kamery, že to mohol byť on, už tam dlhšie býval a poznal obec, vedel, kde sú kamery,“ opísal správanie kriminalistov.



Dodal, že Miroslava si všimli aj ostatní ľudia v obci. „Po dedine sa hovorilo, že ako sa stala tá vražda, to bolo niekedy vo februári, že on nechodil do roboty a začal hrať automaty vo veľkom a príjem nemal žiadny. Neviem, či je to on, to sú možno len dohady,“ dodal.

Vraj poznal Vadalovcov

Podľa neho sa s Miroslavom Č. spoznali počas tohto leta v práci. Spolu robili murárov na stavbe v Trnave. Zaujímavé je, že obaja bývali v tom čase vo Veľkej Mači takisto ako Ján Kuciak a Martina Kušnírová.



Marek si na Miroslava spomína ako na utiahnutého človeka, ktorý sa s kolegami na stavbe veľmi nerozprával, no keď mal dobrú náladu, prezradil o sebe, že má za sebou zápasy v klietke. Medzi robotníkmi sa mal dokonca zmieniť o tom, že pozná rodinu Vadalovcov, ktorá bola spomínaná aj v poslednom Kuciakovom článku.

Susedia Novému času potvrdili, že tam býval v podnájme aj s rodinou asi rok. Naposledy ho videli pred vyše dvomi týždňami. „Odišiel niekde do Ostravy aj s rodinou. Ich tu bývalo v dome viacej, často tu mali početnú skupinu ľudí,“ povedala susedka.

Úrad špeciálnej prokuratúry podľa informácií Nového času detaily možného posunu vo vyšetrovaní komentovať ne­chce.



Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždil doteraz neznámy páchateľ 21. februára v ich dome v obci Veľká Mača.Kuciak sa ako novinár portálu aktuality.sk venoval odhaľovaniu korupcie, nezákonných postupov štátnych orgánov, ale najmä prepojeniu politiky na kruhy organizovaného zločinu. Jeho posledný článok, na ktorom pred smrťou pracoval, hovoril o osobných kontaktoch talianskych podnikateľov prepojených na taliansku mafiu s ľuďmi z blízkeho okolia premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica.





