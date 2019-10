Marek Sloboda naštartoval Slovan k triumfu v KHL, prvý gól v sezóne venoval svojej prababke

"Som rád, že mi to tam konečne spadlo. Na Vianoce som bol pozrieť prababku. Doberala si ma, že sa za mňa stále modlí, aby som dal gól a stále nič. Konečne bola vyslyšaná. Dúfam, že to teraz pozerala a mala nahlas televízor. Gól by som jej zároveň chcel venovať," uviedol v mixzóne po zápase rodák z Bratislavy.