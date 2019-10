Marek Hrivík začal premiérovú sezónu v KHL dobre, teraz pauzuje pre zranenie

Slovenský útočník až do aktuálneho leta pôsobil v zámorí, v NHL absolvoval 24 duelov (0+3) za New York Rangers a Calgary Flames. V tejto sezóne v KHL v prvom zápase základnej časti nebodoval, no potom mal v piatich dueloch za sebou bilanciu 5 gólov a 3 asistencie a v siedmom súboji proti Slovanu sa zranil. Marek Hrivík reprezentoval Slovensko na MS 2014 v bieloruskom Minsku.