Marek Hamšík ukončil reprezentačnú kariéru. Bola to dlhá a krásna cesta, napísal

23.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový stredopoliar Marek Hamšík sa po pätnástich rokoch rozhodol uzavrieť reprezentačnú kariéru. Tridsaťštyriročný banskobystrický rodák tak spravil formou správy na svojom webe.

„Nebolo to jednoduché, dlho som rozmýšľal. Bola to dlhá a krásna cesta, na ktorú som veľmi pyšný. Som až dojatý, že som mohol byť pri všetkých najväčších úspechoch slovenskej futbalovej reprezentácie. Mohol som byť súčasťou tímu, ktorý absolvoval v roku 2010 svetový šampionát v Juhoafrickej republike a v rokoch 2016 a 2021 sa dostal na majstrovstvá Európy. Bolo pre mňa veľkou cťou viesť vo viac ako päťdesiatich dueloch národný tím Slovenska aj ako kapitán," napísal.

Obrovská česť reprezentovať

V slovenskom národnom tíme debutoval Hamšík vo februári 2007 pod vedením kouča Jána Kociana. Odvtedy absolvoval v najcennejšom drese 135 duelov a strelil v nich 26 gólov. Štartoval na dvoch ME aj na MS 2010.

„Reprezentovať moju krajinu som vždy bral ako obrovskú česť, zodpovednosť a snažil sa vždy vydať zo seba všetko pre našich fanúšikov. Vždy bolo nádherné spievať pred zápasmi slovenskú hymnu a vidieť na tribúnach fanúšikov s našimi vlajkami. Človek väčšiu motiváciu ani nepotreboval…" uviedol.









Sezónu 2021/2022 strávil Hamšík na klubovej úrovni v tureckom Trabzonspore a korunoval ju ziskom majstrovského titulu, jeho premiérového v kariére.

Poďakovanie aj trénerom a spoluhráčom

Osemnásobný víťaz ankety o najlepšieho futbalistu SR dal bodku za reprezentačnou kariérou ešte v novembri 2021 v súboji kvalifikácie o postup na MS 2022 doma proti výberu Slovinska (2:2).

„Ďakujem všetkým trénerom, spoluhráčom a realizačným tímom, s ktorými som mal tú česť pracovať a spolu sa snažiť robiť všetko pre úspech slovenského futbalu!" napísal Hamšík.





Hamšík začal seniorskú kariéru v Slovane Bratislava, z ktorého zamieril do Talianska a cez Bresciu sa dostal do Neapola. Tam strávil dlhých dvanásť rokov, potom hral v Číne a krátko aj vo Švédsku. V júni 2021 prestúpil do tureckého Trabzonsporu a v ňom strávil zatiaľ posledný súťažný ročník.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

