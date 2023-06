Marcinková presadila uznesenie týkajúce sa práv žien v Iráne a Afganistane, stávajú sa obeťami obchodovania s ľuďmi

18.3.2023 (SITA.sk) - Predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti a poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS) v stredu 15. marca na rokovaní výboru presadila uznesenie, ktorým reagovala na aktuálnu alarmujúcu situáciu týkajúcu sa práv žien v Iráne a Afganistane.

Porušovanie ľudských práv

„Uznesenie dôrazne odsudzuje porušovanie ľudských práv v Iránskej islamskej republike, najmä rozsiahle, brutálne, neprimerané a systematické používanie štátneho násilia ozbrojenými zložkami, ktoré prebieha od októbra 2022 proti pokojným demonštrantom vrátane žien a deti," uviedla Marcinková v tlačovej správe.

Zároveň informovala, že násilie už dokázateľne viedlo k stratám stoviek ľudských životov, čo je v očividnom rozpore so základnými princípmi zakotvenými v medzinárodnom práve.

Zásah mravnostnej polície

Situácia v Iráne sa vystupňovala uplynulý rok po septembrovom incidente, keď po zásahu mravnostnej polície zomrela 22-ročná žena. Protesty po incidente boli potlačené.

„Potláčanie základných ľudských práv žien v Iráne je neprípustné. Mnohé zo žien, ktoré na tento stav upozornia, sú režimom následne väznené alebo týrané. Nesmieme sa tomuto stavu nečinne prizerať a medzinárodné spoločenstvo musí vyvinúť maximálne možné úsilie na podporu práv a ochranu žien v Iráne," myslí si poslankyňa.

Obchodovanie so ženami

V rámci uznesenia taktiež reagovala aj na porušovanie ľudských práv žien v Afganistane. „Považujeme za neakceptovateľné, že Taliban sa neustále usiluje systematicky odstrániť ženy a dievčatá z verejného života a uprieť im základné ľudské práva vrátane práva na vzdelanie, prácu, pohyb a zdravotnú starostlivosť. Ženy v Afganistane sa stávajú často obeťami obchodovania s ľuďmi či obeťami nútenej práce," uviedla Marcinková.

Zmrazenie majetku

Ivana Nittmanová z komunikačného oddelenia strany Sloboda a Solidarita (SaS) v tlačovej správe informovala, že schválením tohto uznesenia výbor podporil prijaté reštriktívne opatrenia Európskej únie súvisiace s hrubým porušovaním ľudských práv vrátane zmrazenia majetku, zákazu cestovania do Európskej únie a zákazu sprístupnenia finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov osobám a subjektom v reakcii na ich úlohu pri ich násilných zásahoch v Iráne.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?