Manžela som nesmela odokryť, pri jeho posteli mi za chrbtom stálo komando so samopalmi, píše Lučanská

Manželka bývalého policajného šéfa Milana Lučanského, Martina Lučanská, mala 29. decembra pri jeho poslednej návšteve za chrbtom policajné komando v nepriestrelných vestách so samopalmi v ruke. Napísala to na sociálnej sieti s tým, že minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) bol vtedy na chate v Martine.

Lučanský zomrel v stredu 30. decembra po tom, ako sa v utorok 29. decembra v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu.

„Kým ja som mala za chrbtom Mikulcovo komando pri posteli môjho muža, v nepriestrelných vestách a so samopalmi v ruke, pán minister vnútra R. Mikulec sa zabával na chate v Martine na Martinských holiach, kde je do dnešného dňa. A tak sa pýtam sama seba, to naozaj chcem tak veľa, aby niekto tak kompetentný, ako je minister vnútra R. Mikulec, v demokratickej krajine, ktorý zabezpečuje bezpečnosť a poriadok v nej, mu bolo naozaj za ťažko vyvesiť čiernu vlajku nad budovou ministerstva vnútra a vzdať mu tak úctu na počesť jeho pamiatke?“ pýta sa Martina Lučanská.

Nemám silu sa vyjadrovať k momentálnej situácii o smrti môjho manžela bez ktorého môj život stratil zmysel a bolesť, ktorú držím v sebe je natoľko ťažká, že len vďaka svojim deťom, ktoré sú mi v tejto chvíli najväčšou oporou dokážem ustáť toto najťažšie obdobie môjho života. Ale, môj posledný deň s manželom 29.12.2020, deň pred jeho smrťou kedy mi "DOVOLILI" si k jeho lôžku, som ešte netušila, že to bude ten najhorší a zároveň posledný deň s nim...

Lučanská neskôr v ďalšom statuse píše, že svojho manžela pozná a nikdy by sa k bitke nepriznal. „Medializované informácie o potknutí sa o papuču a zranení oka presne vystihujú, čo by Milan povedal, aby bitku nepriznal,“ uviedla.

Ako ďalej píše, svojho manžela videla na smrteľnej posteli a nesmela ho odokryť, inak sa jej po zuby ozbrojení ochrankári zo ZVJS vyhrážali, že jej viac nedovolia, aby pri ňom bola. „Prečo sa asi tak báli, aby som videla jeho telo?“ kladie si otázku.





Jediné, čo podľa vlastných slov videla, bola jeho hlava a krk. „Ten bol mimochodom úplne čistý bez šrámov po údajnom obesení,“ priblížila s tým, že rodina čakajú na výsledky pitvy a dúfajú, že ich dostanú skôr ako médiá.





Milan sa pobil počas svojho života nespočetne krát. Jeho zásada bola “nikdy nezačať, ale ubrániť sa”. Bol športovec s urastenou postavou a znalosťami bojových umení. Nebol už však v takej kondícii ako pred rokmi a už nebol ani ten istý mladík. Takže ak sa na neho vrhli štyria s obuškami a kondičkou, nemal šancu. Napriek tomu viem, že jeho povaha a situácia, v ktorej bol, mu nedovolila sa priznať. Po prvé, ublíženie verejnému činiteľovi by mu len uškodilo a po druhé, vedel, že tam vnútri je iný svet. Pravdepodobne by sa pobil opäť.

Medializované informácie o potknutí sa o papuču a zranení oka presne vystihujú, čo by Milan povedal, aby bitku nepriznal.

Ja som ho však videla na smrteľnej posteli. Nesmela som ho odokryť, lebo inak sa mi jeho “po zuby ozbrojení ochrankári” zo ZVJS vyhrážali, že mi viac nedovolia, aby som pri ňom bola. Prečo sa asi tak báli, aby som videla jeho telo?

Jediné, čo som videla, bola jeho hlava a krk. Ten bol mimochodom úplne čistý bez šrámov po údajnom obesení.

Čakáme na výsledky pitvy. Dúfam, že ich dostanem skôr ako médiá.

- Martina Lučanská

Mikulec hovorí o zbytočnom útoku

Manželka Lučanského prešla podľa Mikulca do zbytočného útoku a vynechala fakty, ktoré stáli úplne na začiatku celého príbehu. Vo svojom profile na sociálnej sieti zdôraznil, že Lučanský čelil závažným obvineniam z prijímania úplatkov v dvoch skutkoch, pričom ich výška mala prekročiť pol milióna eur.





„Samozrejme, že na Slovensku platí prezumpcia neviny a pán Lučanský nebol ešte právoplatne odsúdený, o to zásadnejšia je preto otázka, prečo sa rozhodol konať tak, ako konal,“ dodal šéf rezortu vnútra. Podotkol, že po mesiacoch, keď nikto vo vláde nerozlišoval medzi pracovnými dňami a víkendom, „si dovolil stráviť pár dní so svojou rodinou, s negatívnym PCR testom, v bubline, pred sprísnením opatrení“.





Generál Lučanský bol vo väzbe 3 týždne. Tí, ktorí ho poznali roky, sa zhodujú v tom, že ho vnímali ako chlapa. Muža, ktorý sa vždy problémom postavil čelom. Len on sám vie, prečo tomu tentokrát tak nebolo. Prečo sa po troch týždňoch rozhodol pre takéto zásadné a definitívne riešenie? Prečo to urobil po 23 dňoch vo väzbe? Prečo nevypovedal pred vyšetrovateľmi a neskôr na súde, kde by mohol povedať všetko a preukázať svoju nevinu, ak bol presvedčený, že sa žiadneho trestného činu nedopustil? Nemyslím si, že generál Lučanský bol mužom, ktorý sa vzdáva bez boja. Najmä, ak bol o svojej nevine skutočne presvedčený.

Je mi úprimne ľúto p. Lučanskej a straty jej manžela. Prešla však do zbytočného útoku a vynechala fakty, ktoré stáli úplne na začiatku celého príbehu. Generál Lučanský čelil závažným obvineniam z prijímania úplatkov v dvoch skutkoch, pričom ich výška mala prekročiť pol milióna eur. Samozrejme, že na Slovensku platí prezumpcia neviny a pán Lučanský nebol ešte právoplatne odsúdený, o to zásadnejšia je preto otázka - prečo sa rozhodol konať tak, ako konal?

Je mi veľmi ľúto, že manželka p. Lučanského v statuse o nesmiernej bolesti a žiali súčasne rieši moje súkromie. Po mesiacoch, kedy nikto z nás vo vláde nerozlišoval medzi pracovnými dňami a víkendom, som si dovolil stráviť pár dní so svojou rodinou. S negatívnym PCR testom, v bubline, pred sprísnením opatrení. Zároveň chcem vysvetliť, že zrejme (ani pre ňu) nie je novou informáciou, keď poviem, že je štandardným postupom, keď v nemocnici dohliadajú na hospitalizovaného väzobne stíhaného, príslušníci PZ.

Strata blízkej osoby je bez debaty mimoriadne bolestivou životnou skúsenosťou. Je však smutné, keď z riadkov, venovaných najbližším, cítiť politické motívy a pozadie.

Na záver by som chcel dodať, že vzhľadom na skutočnosť, že nie sú naplnené podmienky vyhlásenia štátneho smútku a s ohľadom na okolnosti prípadu, ministerstvo vnútra nepristúpilo k vyveseniu čiernych zástav na štátnych budovách. Príslušníci Policajného zboru si, samozrejme, môžu uctiť pamiatku generála Lučanského na Prezídiu Policajného zboru, kde je umiestnená kondolenčná kniha, rovnako ako zapálením sviečky na všetkých pracoviskách Policajného zboru.





„Zároveň chcem vysvetliť, že zrejme (ani pre ňu) nie je novou informáciou, keď poviem, že je štandardným postupom, keď v nemocnici dohliadajú na hospitalizovaného väzobne stíhaného príslušníci policajného zboru,“ zdôraznil.





Dodal, že vzhľadom na skutočnosť, že nie sú naplnené podmienky vyhlásenia štátneho smútku a s ohľadom na okolnosti prípadu, ministerstvo vnútra nepristúpilo k vyveseniu čiernych zástav na štátnych budovách.





„Príslušníci policajného zboru si, samozrejme, môžu uctiť pamiatku generála Lučanského na Prezídiu policajného zboru, kde je umiestnená kondolenčná kniha, rovnako aj zapálením sviečky na všetkých pracoviskách policajného zboru,“ uzavrel Mikulec.

Výzva strany Smer-SD

Podľa strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) okolnosti posledného stretnutia Martiny Lučanskej s manželom ukazujú na totálnu brutalitu a neľudskosť konania ministra vnútra.





„Je trápne, ak sa za takýchto okolností musia už aj najbližší príbuzní domáhať elementárneho prejavu úcty a rešpektu ku generálovi Lučanskému,“ uvádza strana v stanovisku, ktoré zaslal hovorca Ján Mažgút.





Smer-SD zároveň vyzýva Ministerstvo vnútra SR (MV SR), aby zabezpečilo vyvesenie čiernej vlajky na budove MV SR, ako aj na budove Policajného zboru SR.





