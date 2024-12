Manipulácia s hlasmi občanov v obci Vojany, Najvyšší správny súd vyhlásil voľby starostu za neplatné

8.2.2023 (SITA.sk) - Najvyšší správny súd Slovenskej republiky vyhlásil voľby starostu obce Vojany (okr. Michalovce) za neplatné. Konštatoval, že vykonaným dokazovaním, najmä nahliadnutím do volebnej dokumentácie a vyhodnotením neplatných hlasovacích lístkov, bolo preukázané, že došlo k manipulácii volebných výsledkov vo forme zneplatnenia hlasovacích lístkov v neprospech žalobcu.

Manipulácia s hlasom občanov

Udialo sa tak v čase medzi odovzdaním hlasovacích lístkov, ich spočítaním a vyhotovením zápisnice o výsledku volieb, teda v dobe, počas ktorej mali úplnú kontrolu nad odovzdanými hlasovacími lístkami členovia miestnej volebnej komisie. Informoval o tom Michal Hajtol z Kancelárie Najvyššieho správneho súdu.

Podanou žalobou vo veci ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy obce Vojany poukázal žalobca na výsledky volieb zverejnené Štatistickým úradom Slovenskej republiky, podľa ktorých vo voľbách starostu obce Vojany získal žalovaný 133 hlasov a žalobca 129 hlasov, pričom vo voľbách bolo vydaných a odovzdaných 394 obálok. Platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce bolo 364.

Nekalá pomoc rodiny

„Na základe vyhodnotenia neplatných hlasovacích lístkov, na ktorých boli zakrúžkované poradové čísla viacerých kandidátov rôznymi perami, dospel súd k záveru, že došlo k zneplatneniu hlasovacích lístkov v neprospech žalobcu, a to dodatočným zakrúžkovaním poradových čísel ďalších kandidátov, pričom sa tak mohlo stať buď bezprostredne po hlasovaní voličov do prenosnej volebnej schránky (mimo kontroly všetkých členov volebnej komisie) alebo pri sčítaní všetkých odovzdaných hlasov vo volebnej miestnosti. Počet takto dokrúžkovaných hlasovacích lístkov pritom prevyšuje rozdiel vo volebnom výsledku medzi žalobcom a žalovaným,“ uviedol Hajtol.

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky tiež vzal do úvahy ďalšie zistené okolnosti, a to vymenovanie troch členov miestnej volebnej komisie žalovaným starostom obce nad rámec zákona, v dôsledku čoho získali dvaja jeho rodinní príslušníci a jedna zamestnankyňa obce prístup k hlasovacím lístkom a sčítavaniu hlasov, a tiež prítomnosť takto naviac vymenovaného člena pri hlasovaní voličov do prenosnej volebnej schránky, po ktorom bol vytvorený priestor pre narábanie s odovzdanými hlasovacími lístkami mimo kontroly volebnej komisie.

