Mandátový výbor riešil odstúpenie Jankovskej, s rozhodnutím nebol spokojný poslanec Gröhling

20.9.2019 (Webnoviny.sk) - Mandátový a imunitný výbor Národnej rady SR rozhodol, že bývala štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská sa vzdala poslaneckého mandátu Národnej rady SR v súlade s Ústavou SR.

Výbor sa taktiež uzniesol, že v súlade s ústavou bolo aj vzdanie sa mandátov bývalých poslancov Národnej rady SR za Smer-SD Viktora Stromčeka a Mareka Maďariča, ktorí sa ich vzdali 13. marca 2018, respektíve 1. apríla 2019.

Diskusia o rokovacom poriadku

Parlamentný výbor zároveň odporúča Národnej rade SR precizovať ustanovenia zákona o rokovacom poriadku a odstrániť tak prípadné budúce nejasnosti pri nastupovaní náhradníkov za poslancov.

„Na výbore sme sa rozprávali o tom či ponechať súčasné znenie rokovacieho poriadku alebo ho novelizovať a o tom budeme informovať aj predsedu NR SR,“ priblížil po rokovaní výboru jeho predseda Juraj Blanár (Smer-SD).

S rozhodnutím výboru nie je spokojný poslanec Národnej rady SR za SaS a člen výboru Branislav Gröhling „Prijali sme uznesenie, ktoré v konečnom dôsledku nič nehovorí a to, že budeme iba precizovať zákon, aby sa nestávali takéto situácie. My ako výbor sme už mali podať novelu zákona o rokovacom poriadku,“ myslí si Gröhling.

Bývala štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská sa 27. júna vzdala mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky. Upozornila na to poslankyňa NR SR Anna Zemanová zo SaS. V roku 2016 bola ako kandidátka Smeru zvolená do Národnej rady SR. Krátko nato bola vymenovaná za tajomníčku a odišla do vlády.

Porušili sa pravidlá

Jej mandát však nezanikol, len ho za ten čas, čo bola na ministerstve spravodlivosti, vykonával náhradník. Po odchode z vládnej funkcie sa preto mala vrátiť naspäť do parlamentu. Postup v zmysle rokovacieho poriadku parlamentu je taký, že informáciu o vzdaní sa mandátu prerokuje Mandátový a imunitný výbor NR SR. Informáciu potom parlament zoberie na vedomie.

„Toto sa nestalo a Jankovskej mandát bez akejkoľvek pozornosti zanikol. Porušili sa tak pravidlá a som zvedavá, ako to Andrej Danko ako šéf parlamentu vysvetlí," dodala Zemanová.

Predseda parlamentu Andrej Danko požiadal 10. septembra Mandátový a imunitný výbor NR SR o posúdenie toho, či bol zánik spočívajúcich mandátov poslancov v súlade s Ústavou SR a zákonom o podmienkach výkonu volebného práva. Dodal, že okrem poslankyne Jankovskej sa to týka aj zániku mandátov poslancov Viktora Stromčeka a Petra Kažimíra, obaja zo Smeru-SD.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !