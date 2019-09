ManCity pomohla v zápase FA Cupu aj dávka šťastia, v dueli nechýbali ani kontroverzné momenty

SWANSEA 17. marca (WebNoviny.sk) - Futbalisti Manchestru City môžu naďalej snívať o zisku štyroch trofejí v aktuálnej sezóne. Po februárovom víťazstve v anglickom Ligovom pohári by úradujúci anglický majster chcel uspieť aj v FA Cupe.

V sobotňajšom stretnutí štvrťfinále tejto súťaže sa však hráči "Citizens" ocitli na pokraji vypadnutia. Na ihrisku druholigovej Swansea prehrávali po prvom polčase už 0:2, v druhej časti hry zabojovali a dokázali otočiť skóre na konečných 3:2.

Aj rozhodcovia robia chyby

K úspechu sa hráči Manchestru City dopracovali aj vďaka veľkej dávke šťastia. Obrat v druhom polčase naštartoval hosťujúci David Silva, po ktorom nasledovali dva kontroverzné momenty. Najskôr po nesprávnom verdikte arbitra kopali hráči Manchestru City pokutový kop.

Argentínsky útočník Sergio Agüero trafil iba žrď, no lopta sa od domáceho brankára Kristoffera Nordfeldta odrazila za čiaru. Víťazný gól hostí, ktorý zaznamenal Agüero, padol následne z ofsajdu.

"Mrzí ma to, ak to nebola penalta. Rovnako ma mrzí, ak to bol ofsajd," okomentoval oba sporné momenty kouč hostí Pep Guardiola a dodal: "Prečo nepoužijeme VAR. To však nie je otázka pre mňa." V podobnom duchu sa vyjadril aj kormidelník Swansea Graham Potter.

"Hostia mali samozrejme veľa šancí. Nemôžem poprieť, že ak sa pozriete na priebeh zápasu, zaslúžili si vyhrať. Pre hráčov je však určite sklamaním, ak prehráte po nesprávnych verdiktoch. Ale taký je život, aj rozhodcovia robia chyby." dodal Potter po stretnutí.

Vyhli sa vlaňajšiemu osudu

Je paradoxom, že VAR bol k dispozícii v ďalších štvrťfinálových stretnutiach, ktoré sa konali na štadiónoch účastníkov Premier League.

"Citizens" sa tak zo šťastím vyhli vlaňajšiemu osudu. V uplynulom ročníku FA Cupu im stopku vystavil v osemfinále druholigový Wigan.

