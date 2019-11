Manchester United v Premier League opäť zaváhal a prehral na ihrisku Bournemouthu

"Pokúšali sme sa až do úplného konca, no chýba nám kvalita, čo znamená ďalšiu stratu bodov," pokračoval nórsky kouč, v minulosti hráčska legenda United. Solskjaer po prehre u súpera priznal sklamanie. "Takéto súboje musíme vyhrávať, ak chceme držať krok so špicou tabuľky," dodal.