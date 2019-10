Máme súťažiť hodnotami a nie peniazmi, vyhlásil Danko po schválení zmien volebnej kampane

27.6.2019 (Webnoviny.sk) - Zmeny volebnej kampane nie sú namierené proti niekomu, ako to tvrdia strany Spolu a PS, ale sú za niečo. Povedal to na štvrtkovom brífingu predseda NR SR a šéf SNS Andrej Danko. "Asi nikto nechcete, aby SR riadili, tak ako súkromné firmy, niektorí ľudia," povedal Danko.

Ako dodal, nemyslel si, že Slovensko bude raz pred situáciou, že tu budú ľudia, ktorí investujú do médií a zároveň do tretieho sektora a do politických strán.

Poukázal na Mistríkovu prezidentskú kampaň

Danko vo štvrtok poukázal na prezidentskú kampaň Róberta Mistríka, ktorý sa vzdal v prospech Zuzany Čaputovej.

„Hádam si nikto nemyslí, že sa vzdal 700-tisíc eur. Že sa rozhodol ďalej nekandidovať len preto, že mu bola pani Čaputová sympatická,“ povedal Danko.

Priblížil, že Mistríka vyzýval, aby vysvetlil, odkiaľ mal peniaze. "Ja som ho vyzval, aby povedal, prečo nekandidoval," dodal Danko.

Politika by nemala byť o investícii

Predseda parlamentu pripomenul aj situáciu počas kampane do eurovolieb, keď mala SNS problémy na sociálnej sieti Facebook.

"Náš Facebook nefungoval tak ako bežne, nevedeli sme sa dostať do online priestoru. Online priestor bol plný, vykúpený záhadnými osobami," povedal. Danko zároveň uviedol, že on nemá problém ukázať financovanie SNS, ak to urobia nové strany ako PS a Spolu.

"Som za slobodnú súťaž politických strán, rešpektujem vôľu nových politických strán vstúpiť do politiky. Najväčší problém politiky je personálne a majetkové prepojenie. Politika by nemala byť o investícii," uviedol a dodal, že by nemala byť o tom, že do vás niekto zainvestuje a vy mu to vrátite protihodnotou spočívajúcou v tom, že sa šíria myšlienky, ktoré chcú, aby sa šírili.

"Verím, že tak to bude vnímať aj Andrej Kiska, že máme súťažiť hodnotami, programom a nie peniazmi," dodal.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

