Máme funkčnú koalíciu, vyhlásil Fico a nevidí dôvod na predčasné parlamentné voľby

Zároveň uviedol, že rešpektuje, že koaličné strany sa budú postupne vyhraňovať a budú otvárať témy, ktoré považujú za dôležité, keďže máme približne rok do riadneho termínu parlamentných volieb. "Mali by sme volebné obdobie dotiahnuť do samého konca," uviedol Fico.