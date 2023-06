Malová: Odídenci od Kotlebu majú potenciál prilákať voličov SNS alebo sa s ňou môžu spojiť

Šestica opozičných poslancov vypovedala službu svojmu vodcovi Marianovi Kotlebovi. Zo strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) sa rozhodli odísť Milan Mazurek, Ondrej Ďurica, Miroslav Suja, Eduard Kočiš, Miroslav Urban a europoslanec Milan Uhrík.

Už minulý týždeň sa objavili prvé signály, že sa vo vnútri strany niečo deje. Vo vedení skončili Uhrík, Mazurek a Ďurica, pričom to zdôvodnili zmenami stanov, ktorá dala predsedovi strany všetky kompetencie.

Svoje ďalšie kroky odídenci nateraz nekonkretizovali. Podľa politologičky Dariny Malovej je v tejto chvíli ťažké predvídať, či si založia vlastnú stranu alebo sa pridajú k už existujúcemu politickému zoskupeniu. Skôr ako voličov ĽSNS však podľa nej majú potenciál prilákať voličov SNS.



Určite ste zachytili odchod niektorých poslancov zo strany ĽSNS. Očakávali ste takýto vývoj?





Ja si myslím, že to má pomerne rýchly spád. Aj keď na základe vyjadrení ľudí z predsedníctva, že zmenami stanov strany došlo k centralizácii moci a že to bolo v rozpore s tým, čo bolo dohodnuté v decembri, sa dalo očakávať, že príde k takémuto rýchlemu vývoju.



Nie je to teda až také prekvapivé?





Myslím, že sa to dalo čakať a že je to taký logický krok. Keď niekto urobí prvý krok, tak sa vydá po tej ceste, na ktorú sa nasmeroval. Nebolo to prekvapenie.





Čo to vlastne znamená pre ĽSNS? Oslabí ju to?





To je naozaj ťažko predvídať, pretože voliči ĽSNS sú, alebo teda boli, pomerne stabilní. Stále si ale myslím, že vlastne sú to voliči, ktorých až tak veľmi sociológia výskumov nepozná. Vieme, že sú stabilní, ale také tie motivácie, prečo vlastne podporovali ĽSNS, neboli až tak dobre vysvetlené.



Prečo?





Tú skupinu voličov sa pomerne ťažko dá študovať. Sú to väčšinou ľudia, ktorí sa nezúčastnia na focus skupinách. Vieme o tom, že tam patria protestní voliči, že tam je pomerne silná skupina mladých ľudí, ale ako budú na tento rozpad reagovať, to je veľmi ťažké predpovedať.



Aký je Váš názor na budúcnosť politikov, ktorí odišli z ĽSNS?





Ja si myslím, že táto skupina odídencov má potenciál prilákať voličov SNS alebo sa s ňou môžu spojiť. Je to ale veľmi ťažké predvídať.



Čo by stálo za takýmto scenárom?





Aj jednu, aj druhú skupinu tvoria ľudia, ktorí sú nacionálne orientovaní. Netreba zabúdať na to, že sa SNS nedostalo do parlamentu a o túto skupinu voličov sa dá súperiť z pohľadu lídrov politických strán.



Ako budú vyzerať voliči strany, ktorú by prípadne títo politici vytvorili?





Podľa tohto, ako sa táto skupina odídencov dohodne, akým spôsobom chcú smerovať, tak možno osloví spomínanú skupinu bývalých voličov SNS, ale možno aj časť bývalých voličov Smeru.



Môžu odlákať voličov aj svojej bývalej strany?





Zväčšujúci sa počet takýchto strán v parlamente nemusí znamenať len to, že príde k oslabeniu ĽSNS. Tam si myslím, že oni naozaj majú solídne, tvrdé jadro voličov. Skôr to vidím tak, že môže táto skupina odídencov osloviť umiernenejších, národne orientovaných voličov, ktorí sú nespokojní.



Súvisí stabilné jadro voličov ĽSNS so skutočnosťou, že slovenskí voliči skôr tiahnu k lídrom politických strán než k volebnému programu?





Áno. U nás je to stotožnenie voličov s konkrétnym politickým lídrom veľmi silné. Ešte viac to platí pre voličov, ktorí sú národne orientovaní a krajne pravicoví.



Môžeme teda očakávať, že fanúšikovania Mazureka alebo Uhríka ĽSNS opustia a budú ich nasledovať?





Určite, ale to naozaj závisí predovšetkým od toho, čo títo odídenci urobia. Najprv musí byť totiž podnet z ich strany. Oni totiž môžu zotrvávať na svojich poslaneckých kreslách a nerobiť nič. Ani jeden z nich sa zatiaľ nevyjadril k budúcnosti.





Bude mať táto udalosť vplyv na nacionalistickú scénu u nás?





Na toto vám neviem odpovedať, je to v Uhríkovej hlave. On síce môže komunikovať tak ako komunikoval doteraz, teda argumentovať, byť umiernenejší. Napríklad v rozhovore pre TA3 hovoril veľmi mobilizujúco z pohľadu vzdelaných ľudí. Vyjadroval vyargumentovanú nespokojnosť so stavom vecí na Slovensku. Nedal však žiadny program. Je však ešte skoro hovoriť, akým smerom sa on a ostatní odídenci budú uberať.

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.