Mak zrejme opustí Zenit Petrohrad, o miesto v tíme ho pripravila posila z FC Barcelona

1.8.2019 (Webnoviny.sk) - Budúcnosť slovenského futbalového reprezentanta Róberta Maka (28) sa už dlho zrejme nebude spájať s tímom Zenit Petrohrad.

Úradujúci ruský šampión získal do svojich radov brazílskeho krídelníka Malcolma z FC Barcelona a priama konkurencia zvučného mena v útoku prinútila Maka zamyslieť sa nad budúcnosťou, resp. poobzerať sa po inom klube.

Stále má svoju výkonnostnú hodnotu

"Je pre neho dôležité, aby hrával. V Zenite sa tie možnosti po príchode Malcoma skomplikujú, keďže konkurencia na jeho poste, ktorá je už teraz značná, ešte narastie. Preto to musíme riešiť,“ vysvetlil Juraj Vengloš zo spoločnosti CSM Agency, ktorý zastupuje Róberta Maka, pre portál .

"Robo má stále svoju hodnotu, či už výkonnostnú alebo platovú. Preto nebude úplne najjednoduchšie nájsť mu vhodný klub. Pracujeme na tom a už aj evidujeme niekoľko záujemcov. Do desiatich dní, maximálne dvoch týždňov, by sme to mali mať hotové,“ podotkol Vengloš.

Záujem nemá len Besiktas Istanbul

Podľa informácií podľa ŠPORT.sk mal o Maka prejaviť záujem turecký Besiktas Istanbul, ale nielen ten. "Záujem je zo Španielska, Ruska, Turecka a tiež mimo Európy. Dúfajme, že to budeme mať čo najskôr vyriešené, aby Robo opäť pravidelne hrával,“ pokračoval Vengloš.

Na otázku, či by sa do hry o dlhoročného slovenského reprezentanta mohol zapojiť aj majstrovský Slovan Bratislava, v ktorom kedysi začínal veľkú kariéru, Vengloš odpovedal: "Robo by sa rád stal súčasťou Slovana, no až vtedy, keď sa bude chcieť vrátiť zo zahraničia domov. Neviem, či tá doba nastala práve teraz. Ale ako to už býva, vo futbale nemôžete vylúčiť žiadnu možnosť. Prioritou stále je, aby to bol klub v jednej z najlepších európskych líg a ak by bol aj pravidelný účastník európskych súťaži, bol by to len bonus,“ dodal Vengloš.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !