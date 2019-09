Mak pre piskot ani nepočul hymnu, Slováci v dueli proti Maďarom zabojovali a hrali so srdcom

10.9.2019 (Webnoviny.sk) - Pre slovenských futbalistov bol pondelňajší duel E-skupiny kvalifikácie ME 2020 na trávniku Maďarska mimoriadne ťažký.

Vo fanatickej atmosfére v budapeštianskej Groupama Arene nebolo počuť vlastného slova, hostia navyše chceli odčiniť piatkový domáci výprask od vicemajstrov sveta Chorvátov (0:4).

Nakoniec triumfovali 2:1, čo tiež znamená, že Slovensko s Maďarskom neprehralo ani v šiestom vzájomnom stretnutí.

Ukázali svoju silu

Aj keď na nich Maďari od začiatku poriadne vybehli, zápasový dej sa začal krátko pred prestávkou preklápať na slovenskú stranu. Gólom na 1:0 pre hostí to zariadil krídelník Róbert Mak.

"Čakali sme, že Maďari s podporou publika na nás vybehnú. Úvodných desať minút nás dosť tlačili, mali aj nejaké strely a šance. Potom však prišiel náš úder. Hamšík dobre poslal loptu do šestnástky, odrazila sa ku mne a trafil som to do bránky. Pocity po góle boli vynikajúce a bol som veľmi šťastný," vyhlásil 28-ročný Bratislavčan pred zástupcami slovenských médií.





Podľa hráča ruského Zenitu Petrohrad si slovenskí futbalisti počas prestávky v šatni povedali, že nesmú inkasovať. Plánu sa však držali iba do 50. min, keď Dominik Szoboszlai zakrútil priamy kop do pravého "vinkľa" bránky Martina Dúbravku.





"Našťastie pri ďalšej našej šanci to ´Božo´ (Róbert Boženík, pozn.) výborne zakončil. Nakoniec sme udržali stav 2:1 a ukázali sme našu silu," doplnil Mak.

V Maďarsku bojovali

Na otázku agentúry SITA, ako vnímal negatívnu atmosféru na štadióne, odvetil: "Musím sa priznať, že hymnu som pre piskot ani nepočul. Nevedel som, či mám spievať alebo čo vlastne mám robiť. Nás to však ´vyhecovalo´ a už po rozcvičke sme sa namotivovali. Vraveli sme si, že sme určite lepší ako Maďari a dokážeme zvíťaziť."

Mužstvo trénera Pavla Hapala má v tabuľke E-skupiny deväť bodov, dotiahlo sa práve na Maďarov. Zo vzájomných duelov so susedmi spoza južnej hranice má lepšiu bilanciu, keďže nad nimi triumfovalo aj pri marcovom vstupe do kvalifikácie ME 2020 v Trnave (2:0).





Na líderskú pozíciu poskočili po remíze v Azerbajdžane (1:1) desaťbodoví Chorváti, ktorí v piatok pripravili Slovákom spomenutú nepríjemnú prehru 0:4.





"Snažili sme sa čo najskôr zabudnúť na tento zápas. Totálne nám nevyšiel. V Maďarsku sme bojovali, hrali so srdcom a fanúšikom, ktorí nás prišli podporiť, sme ukázali, že chceme hrať za Slovensko a pobijeme sa o postup na ME. Veľmi sa z tohto víťazstva tešíme. Zvlášť v Maďarsku a v takejto atmosfére. Máme sa na čo tešiť na budúci mesiac," skonštatoval Róbert Mak, ktorý pripomenul októbrový a pravdepodobne ďalší kľúčový kvalifikačný duel proti Walesu.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

