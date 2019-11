Mak odohral v úvode sezóny ťažký zápas, je rád za šancu v základnej zostave Zenitu

"Domáci sa iba bránili, my sme dobýjali ich bránku. Naša snaha priniesla ovocie v 80. min, keď sme sa ujali vedenia. Potom sme pridali aj druhý gól. Sme veľmi radi, že sme sezónu začali víťazstvom," skonštatoval 45-násobný slovenský reprezentant. Mak sa mohol proti nováčikovi zapísať aj do streleckej listiny, ale keďže Zenit zvíťazil, až tak mu do neprekážalo. Priznal, že už teraz sa nevie dočkať najbližšieho ligového zápasu, v ktorom Petrohradčania na štadióne Krestovskij v sobotu nastúpia proti Arsenalu Tula.