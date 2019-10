Majstrovská Trnava podľahla Slovanu v šlágri Fortuna ligy, „belasí“ si v tabuľke držia prvenstvo

TRNAVA 29. septembra (WebNoviny.sk) - Šláger 10. kola futbalovej Fortuna ligy vyznel pre Slovan Bratislava. Majstrovský Spartak Trnava doma prehral s lídrom tabuľky 1:2 (1:1). Slovan zostal naďalej stopercentný na ihriskách súperov v tejto sezóne.

Trnava má z desiatich zápasov v domácej najvyššej súťaži na konte stále len dve víťazstvá a priebežne je deviata. Kedysi slávne derby sa hralo na Štadióne Antona Malatinského pred 6345 divákmi. Tréner domácich Radoslav Látal bol počas stretnutia vykázaný na tribúnu.

Hostia predviedli nevídanú efektivitu, keď z troch striel na bránku strelili dva góly. Skóre otvoril v 42. min Andraž Šporar, ktorý bol na konci peknej kombinácie hostí. Slovinský útočník strelil už deviaty gól v tejto sezóne. Keď sa už zdalo, že do kabín pôjdu "belasí" s náskokom, skúsený trnavský útočník Marek Bakoš využil zaváhanie obrany súpera a v druhej minúte nadstaveného času vyrovnal na 1:1.





Tridsaťpäťročný Bakoš mohol streliť gól aj v 74. min, ale po peknom vysunutí Erika Grendela vo výhodnej pozícii prekopol bránku Slovana. O štyri neskôr prišiel druhý slovanistický úder. Hostia opäť výborne zvládli kombináciu a na jej konci bol Dejan Dragič, ktorý prekonal Martina Chudého - 1:2. Gólovú poistku mohol pridať marocký útočník Slovana Moha, ale veľkú šancu nepremenil. Slovan aj tak doviedol súboj do víťazného konca.





"Bol to zaujímavý zápas solídnej úrovne. Dali sme pekný prvý gól, ale strata koncentrácie nás stála lepší výsledok už do konca prvého polčasu. Druhý polčas sa odohrával zväčša medzi šestnástkami. Dá sa povedať, že to bolo o tom jednom góle a som rád, že sme ho strelili my. Teší ma, že som sa mohol vrátiť na lavičku a byť s chlapcami spätý počas celého zápasu. To rozhodne patrí k futbalu prežívať emócie spoločne s hráčmi. Po administratívnej chybe som bol predtým potrestaný, čo som nemohol ovplyvniť," povedal Martin Ševela v rozhovore pre RTVS.





"Urobili sme chyby, preto sme prehrali. Neteší nás, že dostávame góly v záveroch zápasov. Sú to veci, ktoré si musíme vyriešiť sami v šatni," skonštatoval asistent trénera Spartaka Trnava Michal Ščasný.





Fortuna liga 2018/2019 - 10. kolo sobota FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 1:2 (1:1) Góly: 45.+ Marek Bakoš - 42. Šporar, 78. Dražič, ŽK: 6. Marek Bakoš, 11. Greššák, 55. Čanturišvili, 75. A. Kadlec - 7. Apau, 18. Dražič, 48. Nono, rozhodovali: Chmura - Benko, P. Kováč, 6345 divákov

Zostavy: Trnava: Chudý - A. Kadlec, I. Hladík, Martin Tóth, M. Oravec - Jirka (87. Malecki), E. Grendel, Greššák (69. Kulhánek), Rada (83. Miesenböck), Čanturišvili - Marek Bakoš Slovan: Greif - Apau, Saláta, Bajrič, Suchockij - De Kamps (85. Savičevič) - Čavrič, Nono, Dražič (89. Laczkó), Moha - Šporar





