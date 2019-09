Majster začal v Tipsport lige prehrou s Liptákmi, Nitra vysoko zdolala maďarský Miškovec

Domácich znovu poslal do vedenia rovnako v početnej výhode Marcel Haščák a pred druhou sirénou naňho ešte nadviazal kapitán Ladislav Nagy. V úvode tretieho dejstva hostia znížili na rozdiel jediného presného zásahu. Rastislav Špirko prekonal Vladislava Habala v hre piatich proti štyrom, ale hokejisti z druhého najväčšieho mesta na Slovensku zareagovali opäť úspešnou presilovkou, keď im vrátil v 50. min dvojgólové vedenie fínsky bek Jere Pulli. Zvolenskí hokejisti v závere vrhli všetky sily do ofenzívy a skúsili aj hru bez brankára, no už nezmenili nepriaznivé skóre. Trojbodový triumf Košíc spečatil strelou do odkrytej siete Nagy.