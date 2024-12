Majerskému chýba na čele štátu manažér, ale oceňuje nezasahovanie do práce policajných orgánov

28.3.2021 (Webnoviny.sk) - Predsedovi Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milanovi Majerskému chýba v čele štátu manažér a koordinátor procesov. Na druhej strane však po prvom roku fungovania vládnej koalície oceňuje, že kabinet nezasahuje do práce orgánov činných v trestnom konaní.

Líder strany Spolu – občianska demokracia (Spolu) Juraj Hipš tvrdí, že činnosť prvého roku vlády budú hodnotiť podnikatelia, živnostníci, učitelia či pozostalí po obetiach na ochorenie COVID-19. Vyplýva to z odpovedí, ktoré poskytli agentúre SITA.

„Zmena, ktorú priniesla vláda Igora Matoviča (OĽaNO), žiaľ, nie je taká, akú sme očakávali. Rok tohto kabinetu ukázal, že antisystém z princípu nedokáže zaviesť systém a doplácame na to všetci. Takzvané antisystémové strany, postavené na marketingu, bez skúseností, jasného programového a odborného zázemia, nedokážu dobre riadiť štát a vidíme, že sú veľkým rizikom pre správu vecí verejných,“ uviedol Majerský.

Obyvatelia sú svedkami nekompetentnosti

Štátu podľa neho chýba hlavný manažér a koordinátor procesov, v dôsledku čoho sú obyvatelia Slovenska namiesto zodpovedných riešení svedkami „chaotických nekompetentných rozhodnutí, osobných sporov a bezmocnosti“.

Predseda KDH prízvukoval, že vládna koalícia síce prevzala štát v čase pandémie, nemyslí si však, že je možné sa dlhodobo vyhovárať iba na ochorenie COVID-19.

Dôsledkom nezvládania vládnutia sú podľa jeho slov veľké problémy v zdravotníctve, školstve, veľkým skupinám obyvateľstva hrozí strata živobytia, pričom podpora podnikateľom, zástupcom gastropriemyslu, kultúry, športu i ďalších odvetví „doposiaľ nebola dostatočná“. Vláde preto odporúča, aby sa viac riadila vyjadreniami a názormi vedcov či krízových manažérov.

Svetlo na konci tunela

Majerský však ocenil vládu za to, že nezasahuje do práce orgánov činných v trestnom konaní, čím otvára dvere pre spravodlivosť na Slovensku. „Mrzí ma však, že to dobré, čo vláda urobila, zatieňujú veľké zlyhania v iných spomenutých oblastiach. Ľudia na Slovensku dnes potrebujú rozvážne vedenie a systematickú pomoc pri zvládaní skutočných každodenných problémov, zvlášť v týchto ťažkých časoch,“ dodal.

Hipš je toho názoru, že vládu budú hodnotiť hlavne podnikatelia a živnostníci, ktorí stále čakajú na pomoc od štátu počas obdobia, keď prišli o príjmy. „Budú ju hodnotiť tisíce detí, ktoré zostali od októbra minulého roku bez vzdelania a nemajú prístup k online vzdelávaniu. Budú ju hodnotiť učitelia, ktorí dostali nedostatočnú podporu pri online vzdelávaní. A budú ju hodnotiť pozostalí po obetiach pandémie,“ uviedol predseda Spolu. Títo ľudia totiž podľa jeho slov v súčasnosti potrebujú „vidieť svetlo na konci tunela“.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu