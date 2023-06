Mafia už podľa Matoviča dala chladiť Cristal. Mysleli si, že sme poserovia, ale my to nevzdáme, tvrdí

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) v pondelok povalí už tretiu demokratickú protikorupčnú vládu, ktorej bola súčasťou.

Uviedol minister financií a líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič na sociálnej sieti Facebook.

Sulíkovci avizovali že, v pondelok podajú demisiu aj ich zvyšní traja ministri – Mária Kolíková, Branislav Gröhling a Ivan Korčok. Líder strany SaS Richard Sulík už demisiu podal v stredu 31. augusta.

Ministri za stranu SaS vo vláde Eduarda Hegera:

Ministerstvo hospodárstva: Richard Sulík (SaS) – podal demisiu 31. augusta 2022

Ministerstvo spravodlivosti: Mária Kolíková (nom. SaS)

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí: Ivan Korčok (nom. SaS)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu: Branislav Gröhling (SaS)

„Pod rúškom leta sa rozohral kľúčový zápas za návrat mafie k moci. Tlak je obrovský, veď vidíte všade možne. My to však nevzdáme,“ napísal v statuse Matovič. Uhnúť užitočným idiotom mafie podľa neho znamená vydať Slovensko na spiatočku, kde opäť bude ruka ruku myť a obyčajní ľudia a rodiny budú opäť chudobní príbuzní. „My túto špinavú hru s nimi hrať nebudeme,“ doplnil.





Matovič už tradične nezabudol skritizovať Sulíka. Pripomenul mu, ako v roku 2011 vydieral Ivetu Radičovú a v roku 2021 jeho. Vždy si podľa neho našiel nejakú zámienku, či už to bol Euroval alebo nákup vakcíny Sputnik. Teraz vydiera aj premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO). „Tvári sa ako jeho priateľ, ale potichu mu poza chrbát za výhody kupuje poslancov,“ uviedol Matovič.

Ako zámienku si Sulík podľa Matoviča vybral prorodinný balíček hoci ho vraj mohol kedykoľvek vetovať, ale on sa verejne práva veta vzdal. „Opäť podlosť najhrubšieho zrna za potlesku kolaborantov v médiách,“ tvrdí Matovič, podľa ktorého je však cieľ iný, a to finálne potupiť jediné protikorupčné hnutie, chybu v systéme. „Potupiť tak, aby si státisíce našich voličov, ktorí na nás vo voľbách vsadili svoju dôveru, mysleli, že sme poserovia, ktorí sa poklonia pred mafiou a ich poskokmi. Aby vo voľbách už zostali doma a už nepokazili plán na návrat mafie k moci za hurónskeho potlesku kolaborantov z médií.“ myslí si Matovič.





Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?