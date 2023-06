Maďarsko zrušilo strop na ceny benzínov a nafty, za ukončenie môžu podľa Gulyása sankcie voči Rusku

Maďarská vláda v utorok neskoro večer zrušila štátom nariadený strop na ceny pohonných hmôt.

Udialo sa tak po tom, ako nedávna vlna nakupovania medzi motoristami viedla k nedostatku paliva a dlhým radom na čerpacích staniciach po celej krajine.

Prudko stúpajúca spotreba paliva v Maďarsku, až o 25 % od minulého roka, ako aj problémy s výrobou v maďarskej ropnej rafinérii viedli k tomu, že štátna energetická spoločnosť MOL mala problémy so zásobovaním čerpacích staníc primeraným množstvom paliva s cenovým stropom.

Od novembra minulého roka cenový strop obmedzoval ceny pohonných hmôt na 480 forintov za liter. Gulyás uviedol, že za ukončenie cenového stropu môžu sankcie Európskej únie uvalené na Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu.

„Vláda zachovala cenový strop tak dlho, ako mohla,“ povedal Gulyás. Platnosť cenového stropu mala vypršať 31. decembra.

Niekoľko hodín pred zrušením stropu spoločnosť MOL vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že jej logistické kapacity sú vyčerpané a nedokáže udržať krok s dopytom spotrebiteľov. Tí sa ponáhľali na čerpacie stanice, keď sa začali šíriť správy, že nemajú palivo.

Gulyás uznal, že zrušenie cenového stropu pre pohonné hmoty pravdepodobne zvýši infláciu v Maďarsku. Tá je už teraz tretia najvyššia v EÚ na úrovni 21,1 %.

Vláda zatiaľ nerozhodla o tom, či bude cenový strop na základné potraviny pokračovať aj po novom roku. Gulyás povedal, že ide o opatrenie, ktoré spôsobilo podobný nedostatok základných potravín ako cukor, múka a ďalšie produkty na pultoch obchodov.

