Maďarsko zrejme opäť odloží hlasovanie o prijatí Švédska a Fínska do NATO

14.3.2023 (SITA.sk) - Dlho odkladané hlasovanie v maďarskom parlamente o ratifikácii prístupových protokolov Švédska a Fínska do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) zrejme znova odložia.

Semjén uviedol ako dôvod odloženia rokovania Maďarska s Európskou komisiou o údajnom porušení noriem právneho štátu zo strany Budapešti.

Odloženie zasadnutia musí schváliť predseda parlamentu.

Maďarsko a Turecko sú jediné členské štáty NATO, ktoré ešte neschválili prístupové protokoly pre švédske a fínske členstvo v NATO.

Odloženie hlasovania v Maďarsku je druhé za dva týždne a najčerstvejšie z mnohých od júla 2022, keď protokoly predložili tamojšiemu parlamentu.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz