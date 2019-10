Maďarsko po prehre so Slovenskom v kvalifikácii o ME 2020 prekvapujúco zdolalo Chorvátsko

BUDAPEŠŤ 24. marca (WebNoviny.sk) - Futbalisti Maďarska zvíťazili nad hráčmi favorizovaného Chorvátska 2:1 v nedeľňajšom podvečernom zápase "slovenskej" E-skupiny kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy.

Po štvrtkovej prehre v Trnave so Slovenskom (0:2) si futbalisti Maďarska pripísali prvé body v tejto eliminácii, naopak hráči Chorvátska po domácom víťazstve v Záhrebe nad Azerbajdžanom (2:1) odchádzali z trávnika v Budapešti smutní.

V Groupama Aréne v Budapešti vyústila úvodná aktivita úradujúcich vicemajstrov sveta gólovým úspechom: v 13. min po centri Luku Modriča posunul Andrej Kramarič loptu na Anteho Rebiča, ktorý zblízka poslal hostí do vedenia - 0:1. Po inkasovanom góle Maďari zvýšili obrátky a tlačili sa pred brankára Lovreho Kaliniča.

V 34. min Balázs Dzsudzsák pri svojom jubilejnom 100. štarte za národný tím presne za chorvátsku obranu vysunul Ádáma Szalaia a ten vyrovnal "krížnou" strelou do vzdialenejšieho rohu - 1:1. Pre útočníka nemeckého Hoffenheimu to bol už 20. gól v drese maďarskej reprezentácie.

Po zmene strán sa v domácom tíme dostal na trávnik aj stredopoliar FC DAC 1904 Dunajská Streda Zsolt Kalmár, ktorý sa snažil oživiť hru domácich. Maďarsko napokon pokorilo chorvátskeho protivníka.

Dzudzsákov center do pokutového územia v 76. min zužitkoval na dva razy Máté Pátkai, záložník klubu MOL Vidi FC rozhodol o osude stretnutia - 2:1.

Víťazstvo zverencov trénera Marca Rossiho mohlo byť aj vyššie, ale závar pred Kaliničom sa neskončil tretím gólom v jeho sieti. Hoci mali Chorváti viac loptu na kopačkách, v maďarskej metropole nezabodovali.

Hlasy

zdroj: UEFA, M4 Sport

Marco Rossi (tréner Maďarska): "V prvom polčase sme boli lepším tímom. Dobre sme reagovali na inkasovaný gól, ktorý padol z jedinej šance súpera. Po zápase so Slovenskom sme boli frustrovaní, no bol to iba zlý výsledok, nie predvedená hra. Dnes sme hrali so srdcom a každý hráč potvrdil, že si svoje miesto v reprezentácii zaslúži. Bol to skvelý zápas. V Azerbajdžane nás v júni čaká ďalšie náročné a dôležité stretnutie, ale budeme pripravení."

Zlatko Dalič (tréner Chorvátska): "Musím zagratulovať domácemu tímu k víťazstvu a dobrému, agresívnemu výkonu. Neudržali sme si vysokú úroveň našej hry po inkasovanom góle. V druhom polčase sme si vytvorili niekoľko šancí, snažili sme sa vyvinúť tlak, ale nevychádzala nám koncovka. Nebude to ľahká skupina pre nás. V ďalších zápasoch musíme viac bojovať a každý hráč musí dať zo seba 200 percent, aby sme postúpili na európsky šampionát."