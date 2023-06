Maďarsko by malo vysvetliť rolu v prevoze ukrajinských vojnových zajatcov z Ruska, nakoľko s Kyjevom nevedie konštruktívny dialóg

19.6.2023 (SITA.sk) - Maďarsko by malo vysvetliť svoju rolu pri prepustení ukrajinských vojnových zajatcov z Ruska a tiež svoju komunikáciu o tejto veci s Kyjivom. Vyjadril sa tak hovorca Európskej komisie Peter Stano, informuje portál Ukrajinská pravda.

Poznamenal tiež, že Rusko musí dodržiavať svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného humanitárneho práva a za akýchkoľvek okolností zabezpečiť humánne zaobchádzanie s vojnovými zajatcami v súlade so Ženevskými konvenciami a nesmie ohrozovať ich životy.

Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí 19. júna informovalo, že podmienky zadržiavania ukrajinských zajatcov, ktorých do Maďarska premiestnili z Ruska, neumožňujú, aby boli považovaní za slobodných, pričom maďarská strana s Kyjevom v tejto veci nevedie konštruktívny dialóg.

Administratíva premiéra Orbána tvrdí, že Kyjev o presune ukrajinských vojnových zajatcov do Maďarska informovala, keď sa tak stalo, a že po príchode do Maďarska prestali byť zajatcami.

„V skutočnosti sú držaní v izolácii, nemajú prístup k otvoreným zdrojom informácií, s rodinami komunikujú v prítomnosti iných osôb a je im odopretý kontakt s veľvyslanectvom Ukrajiny. Pokusy ukrajinskej strany nadviazať konštruktívny dialóg s maďarskými orgánmi prostredníctvom oficiálnych diplomatických kanálov sú, žiaľ, ignorované,“ uviedol podľa ukrajinského portálu Európska pravda hovorca rezortu diplomacie Oleh Nikolenko a poznamenal, že takéto konanie Budapešti spochybňuje deklarované humanitárne motívy prepravy Ukrajincov do Maďarska a môže sa považovať za porušenie ustanovení európskeho Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Podľa neoficiálnych informácií mohlo byť prepustenie jedenástich ukrajinských vojnových zajatcov a ich prevoz do Maďarska osobnou iniciatívou podpredsedu vlády Zsolta Semjéna, o ktorej nikto iný z vlády nevedel.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz