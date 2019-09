Maďari nám ukázali ako na to, Šesták pred zápasom s Chorvátskom verí Hapalovmu tímu

6.9.2019 (Webnoviny.sk) - Mimoriadny dôležitý či kľúčový dvojzápas čaká na slovenských futbalistov v boji o postup na majstrovstvá Európy.

Najprv v piatok doma v Trnave nastúpia proti vicemajstrom sveta Chorvátom a o tri dni neskôr v Budapešti si zahrajú proti Maďarom, aktuálnym lídrom E-skupiny kvalifikácie ME 2020.

Obava z druhého zápasu

"Bude to náročný dvojzápas. Verím tomu, že zvládneme už prvý krok. Mužstvo máme výborné, dokazujeme to v posledných dueloch. Skôr sa bojím druhého zápasu ako prvého. Držím palce, aby prvý krok bol úspešný a dobre sme sa naladili pred druhým," skonštatoval bývalý úspešný reprezentant Stanislav Šesták.

Chorváti sa na Slovensku predstavia bez tria hviezd - Ivana Rakitiča, Matea Kovačiča aj Andreja Kramariča. Šesták si myslí, že to môže byť drobná naša výhoda.

"Nebudú možno takí zohratí ako doteraz, naše šance trochu stúpli. Na druhej strane namiesto kvalitných hráčov prídu ďalší kvalitní hráči, oni majú obrovskú základňu. A je jasné, že tí, čo prídu, budú mať motiváciu navyše," obozretne podotkol Šesták.

Obrovská sila v strede

Niekdajší skvelý kanonier, ktorý len nedávno ako 36-ročný ukončil kariéru, zdupľoval, že verí súčasnej reprezentácii pod vedením Pavla Hapala.

"V strede poľa máme obrovskú silu. Tam sa bude zápas lámať, verím tomu, že to tak bude," nádejá sa rodák z obce Demjata pri Prešove. K Maďarom poznamenal, že víťazstvom 2:1 nad Chorvátskom nám ukázali cestu ako proti nim uspieť.

"Ukázali nám ako na to - zodpovednosťou, disciplínou a najmä väčšou agresivitou dokázali Chorvátov poraziť a verím, že my si z toho niečo vezmeme. Celkovo to vidím podobne ako mnohí odborníci, že naša skupina je veľmi zamotaná. Ak nezabodujeme teraz proti Chorvátom a Maďarom, bude to asi pre nás stopka a trénerovi zostane priestor na skúšanie hráčov," doplnil Šesták.





