Macron vyzval na väčšiu nezávislosť Európy v protivzdušnej obrane, nemali by sme sa tak spoliehať na USA

20.6.2023 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval európske štáty, aby sa snažili o viac nezávislosti v protivzdušnej obrane. Zároveň sa vyslovil proti prílišnému spoliehaniu sa na USA. Ide o dlhodobo spornú otázku, ktorá nadobudla novú naliehavosť vzhľadom na ruskú vojnu na Ukrajine.

Na rokovaní boli aj zástupcovia Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. Francúzsky prezident na podujatí presadzoval, aby európske zbrojovky vyrábali nezávislé vojenské systémy a presunuli produkciu na kontinent.

Francúzsko je otvorene kritické voči plánu zlepšenia európskych kapacít protivzdušnej obrany, ktorého lídrom je Nemecko. Na projekte Štítu európskej oblohy, ktorý odštartoval v závere minulého roka, sa podieľa 17 európskych štátov vrátane Veľkej Británie, ale nie Francúzsko.

Projekt by mal byť integrovaný so systémami protivzdušnej obrany NATO. Paríž je presvedčený, že tento projekt neadekvátne chráni európsku suverenitu, pretože sa predpokladá, že by mal byť v podstate založený na americkom a izraelskom priemysle.

Macron v pondelok ďalej povedal, že protiraketový systém Mamba, ktorý spoločne vyvinuli Francúzsko a Taliansko „teraz pôsobí na Ukrajine a chráni kľúčové zariadenia a životy". Dodávku tohto systému Kyjevu Paríž a Rím oznámili vo februári.

„Je to naozaj Európa chrániaca Európu," vyhlásil francúzsky prezident. Systém Mamba je súčasťou integrovaného systému protivzdušnej obrany Severoatlantickej aliancie.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

