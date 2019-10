Lyžovanie v susednom Dolnom Rakúsku: Novinky tohtoročnej sezóny a obľúbené lyžiarske centrá

BRATISLAVA 18. januára 2019 (WBN/PR) – Lyžiarske strediská v Dolnom Rakúsku sú známe tým, že ponúkajú možnosti takmer pre každého, kto má rád zábavu na svahu. Či ide o rodinný svah v Annabergu alebo zjazdovku svetového pohára v Semmeringu, dolnorakúske lyžiarske strediská ponúkajú naozaj všetko: od celkom ľahkých až po skutočne náročné zjazdovky.

Región Dolného Rakúska je blízko od slovenských hraníc a vďaka rozmanitým zážitkom na snehu je vhodným miestom na jednodňové výlety a kratšie i dlhšie dovolenky.

Dolné Rakúsko ponúka 24 lyžiarskych stredísk s viac ako 200 kilometrami zjazdoviek, ktoré obsluhuje takmer 100 lanoviek a vlekov. Zjazdovky sú väčšinou mierne a široké a oslovia tak predovšetkým rodiny a začiatočníkov. Na svoje si však prídu v deviatich zážitkových lyžiarskych centrách aj milovníci adrenalínu. Bežkári zase ocenia viac ako 800 km upravených trás. V zimnej sezóne 2018/2019 prichádzajú lyžiarske areály Dolného Rakúska s niekoľkými novinkami.

Najpopulárnejšia aktivita na svahu - ničím nerušená ranná lyžovačka Guga hö

Počas minuloročnej sezóny najväčšiu popularitu zaznamenali ranné lyžovania na Annabergu, preto sa počas tohtoročnej sezóny bude konať ešte viac Guga hö lyžovaní. Spojenie "Guga hö" pochádzajúce z mostviertelského dialektu znamená "svieži ako rybička". Volá sa tak aj zážitková ponuka lyžiarskych areálov v Mostvierteli. Ranostajov vo vybraných termínoch čaká nezabudnuteľný zážitok: Za východu slnka si, skôr než všetci ostatní, vychutnajú prvý zjazd na nedotknutej zjazdovke. S lyžiarskym sprievodcom spoznajú najkrajšie miesta na kopci a potom sa v horskej chate posilnia regionálnymi dobrotami. Od nasledujúcej zimnej sezóny môžu deti lyžovať po zjazdovkách už od skorého rána. Rodinná lyžiarska oblasť Annaberg pre deti ponúka dva špeciálne termíny, počas ktorých menší záujemcovia môžu preskúmať a dôkladne otestovať bohaté možnosti skiareálu. Deti vo veku od 8 do 15 rokov, ktoré už zvládajú červené zjazdovky, sa môžu zúčastniť na rannom lyžovaní v Annabergu za sprievodu dospelej osoby v dňoch 9. februára a 9. marca 2019.

Nový Anna-Park na Annabergu

Veľkou novinkou sezóny je nový Anna-Park na Annabergu. V Anna-Parku sa vybláznia malí aj veľkí. Akciu a zábavu v jednom im ponúkajú dve freestylové sekcie. Vo funparku Family môžu freestyleri skákať a trénovať na prekážkach, v sekcii FunCross so strmými zákrutami, snehovými vlnami a skokmi v dĺžke 800 m si prídu na svoje začiatočníci i profesionáli. V Annabergu a Mönichkirchene môžete vyraziť na zjazdovky bez státia pri pokladni. Počnúc zimnou sezónou 2018/2019 máte možnosť si váš skipass pohodlne dobiť i z domu alebo cestou na dovolenku. Elektronické nabíjanie skipassov takisto zaznamenalo od minulej sezóny veľký úspech.

5 hlavných lyžiarskych centier v Dolnom Rakúsku

Slovenskí lyžiari s obľubou navštevujú predovšetkým osvedčené lyžiarske svahy, ktoré ponúkajú prvotriednu lyžiarsku zábavu a služby.

Lackenhof nadchne svojou polohou priamo na úpätí hory Ötscher. Ponúka početné možnosti ubytovania hneď pri zjazdovke. Tento východoalpský areál s výbornými snehovými podmienkami sa pýši zjazdovkami všetkých stupňov obťažnosti a tiež pretekárskym úsekom.





Od vrcholu až do údolia dokáže Gemeindealpe svojich návštevníkov vždy prekvapiť. Kto hľadá dobrodružstvo, v Gemeindealpe nájde, čo hľadá. Tento areál má čo ponúknuť nielen rodinám, ale aj freeridistom, snowboardistom i nelyžiarom.





Pokiaľ sa nemôžete dostatočne nabažiť lyžovania, snowboardingu a sánkovania, ste na Zauberbergu Semmeringu na správnom mieste. Jazdí sa tam ešte dlho po 18. hodine, každý deň sa rozsvieti umelé osvetlenie a ožiari nielen zjazdovky, ale aj okolitú krajinu.





Rozmanitá rodinná aréna v St. Corona am Wechsel je obľúbeným cieľom pre rodiny s malými lyžiarmi. Vzdialená iba 80 minút od Viedne ponúka St. Corona všetko, čo začiatočníci potrebujú na úvod do lyžovania. Na 350 metrov dlhom tanierovom vleku, ako aj pásových vlekoch s dĺžkou 90, 35 a 9 metrov sa lyžiari naučia všetko potrebné. O snehovú zábavu sa okrem toho stará aj zimný park so snehovými násypmi a U-rampou, ako aj špeciálnym zariadením Fun, Speed & Racing Area. Obľúbené sú najmä piatky a soboty, pretože vtedy sú zjazdovky otvorené vďaka umelému osvetleniu až do 20.00 hod.





Lyžiarske stredisko Königsberg - Hollenstein sa nachádza neďaleko mesta Waidhofen. Hoci ide o relatívne malé stredisko, v ktorom 14 km zjazdoviek obsluhuje päť lyžiarskych vlekov, pre svoju skladbu tratí je čoraz viac vyhľadávaným cieľom príjemných zimných rodinných dovoleniek. Mierne a široké svahy tvoria polovicu tunajších terénov, naozaj náročné sú len 2 kilometre königsbergských zjazdoviek.





AKTUALITA: Obľúbené stredisko Hochkar je až do odvolania zatvorené kvôli lavínovému nebezpečenstvu.





Ešte viac tipov na lyžovanie, zábavu na svahoch, informácie o& lyžiarskych centrách a aktivitách mimo lyžiarskych zjazdoviek nájdete na stránke: https://www.dolne-rakusko.info/zima

