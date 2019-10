Lyžiari Žampovci ukončili sezónu vo veľkom štýle!

ŠTRBSKÉ PLESO 27. marca 2019 (DJ/PR) - 6. ročník ŽAMPA CUP priniesol aj slovenský rekord.

Už po šiestykrát sa uskutočnili v areáli Štrbského Plesa unikátne detské preteky – ŽAMPA CUP. Na tohtoročnom podujatí sa zúčastnilo vyše 400 detských pretekárov, a v rámci akcie sa dokonca podaril zápis do Knihy slovenských rekordov.

Bratov Žampovcov, Andreasa a Adama si nevieme inak predstaviť ako na lyžiach. Myšlienka usporiadať ŽAMPA CUP pre detských nadšencov tohto zimného športu vznikla ešte pred 7 rokmi a túto nedeľu prebehol jeho šiesty ročník.

"Som nesmierne rád, že sme úspešne zvládli ďalší a zároveň rekordný ročník ŽAMPA CUP. Bol vrcholný nielen v počte zúčastnených, ale doslova sa nám podaril vytvoriť slovenský rekord za najpočetnejší zjazd na lyžiach v rade za sebou, s počtom 285 lyžiarov! Veľmi nás teší, že sme v deckách prebudili zdravú súťaživosť a chuť hýbať sa. A aj vďaka naším partnerom, žiadne dieťa neostalo bez odmeny. Tak isto dúfame, že si deti užili pravý lyžiarsky pocit z jedinečného preteku, kde mali možnosť si zmerať sily v súboji paralelne proti sebe a veríme, že ich to motivuje do ich budúcej kariéry v športovom alebo osobnom živote," hovorí organizátor a lyžiarsky pretekár Andreas Žampa.

O vytvorenie rekordu sa postaralo 285 detí a pod kontrolou komisára Igora Svítoka získal 6. ročník ŽAMPA CUP zaslúžený certifikát s potvrdením o zápise do Knihy slovenských rekordov. Samotný rekord sa niesol aj v charitatívnom duchu, keďže "lyžiarsky vláčik” odštartoval HUGO – maskot charitatívneho projektu HODINA DEŤOM v spolupráci s generálnym partnerom podujatia ŽAMPA CUP - o. z. BILLA ľuďom. "Som naozaj nadšený, že sme mohli byť súčasťou tohto podujatia a zároveň tak podporiť akciu, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku. Bratia Žampovci sú našimi športovými ambasádormi a my sa spolu s nimi podieľame na podpore nádejných športových talentov. Rovnako aj prostredníctvom takýchto aktivít chceme upriamiť pozornosť širokej verejnosti na zdravý životný štýl a motiváciu detí i dospelých viac športovať," hovorí nadšene Tomáš Staňo, predseda predstavenstva o. z. BILLA ľuďom. Do rekordného vláčika sa zapojili všetci traja bratia Žampovci, na čele s najmladším členom Teom, ktorý sa na krátku chvíľu predstavil ako maskot HUGO, za ním sa spustil najstarší brat Adam a "hada” uzatváral Andreas.

Podujatie podporili aj tváre z úspešného seriálu Oteckovia – Marek Fašiang, Oliver Oswald a Maroš Baňas, a celé podujatie ŽAMPA CUP moderoval Matúš Krnčok z rádia Európa2. Celkovým víťazom sa stal opäť minuloročný držiteľ putovného pohára – Blažej Budz. "Veľmi sa tešíme, že sa do tohto ročníka zapojilo toľko nadšených detí, lepšie ukončenie zimnej sezóny sme si ani nevedeli predstaviť a už sa tešíme na 7. ročník ŽAMPA CUP," uzatvára Adam Žampa.

