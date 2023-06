Lukašenko tlaku demonštrantov neustúpil, Cichanovská vyhlásila celoštátny štrajk (video+foto)

26.10.2020 (Webnoviny.sk) - Desiatky tisíc demonštrantov vyšli v nedeľu do ulíc bieloruských miest, kde znova vyzývali dlhoročného autoritárskeho prezidenta Alexandra Lukašenka, ktorého znovuzvolenie neuznávajú, aby odstúpil. V Minsku sa na najväčšej demonštrácii od leta zišlo viac ako 200-tisíc ľudí, informuje ľudskoprávna organizácia Viasna.

Polícia zadržala počas protestov po celej krajine desiatky ľudí, podľa zoznamu Viasny ich bolo do večera viac ako 200. V Minsku policajti použili proti davom zábleskové granáty a podľa bieloruských médií niekoľko ľudí utrpelo zranenia.

V hlavnom meste bolo pre demonštrácie zatvorených niekoľko staníc metra, nefungoval mobilný internet a v centre bieloruskej metropoly boli vodné delá a obrnené vozidlá.

Celoštátny štrajk

Opozičná líderka Svetlana Cichanovská, ktorá je v exile v Litve, v nedeľu zopakovala, že v pondelok sa začne celoštátny štrajk, ak Lukašenko neoznámi rezignáciu, neprepustí politických väzňov a nezastaví zásahy proti demonštrantom.





Na splnenie "ultimáta ľudu" mali úrady podľa nej čas do nedele 23:59. Neskôr vo vyhlásení, v ktorom odsúdila použitie zábleskových granátov proti demonštrantom, Cichanovská povedala, že štrajk sa v pondelok začne.

Protesty na dennom poriadku

Protesty v Bielorusku trvajú denne od 9. augusta, keď v prezidentských voľbách podľa oficiálnych výsledkov získal Lukašenko 80 percent hlasov. Mnohí však voľby považujú za zmanipulované, pričom na stranu nespokojných Bielorusov sa pridali aj Európska únia a Spojené štáty americké.

Podľa ľudskoprávnych aktivistov od začiatku protestov v Bielorusku zadržali zhruba 15-tisíc ľudí a viac ako 100 z nich sú politickí väzni. Protesty však pokračujú, aj napriek zákrokom a hrozbám polície.









Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

