Luka Modrič skritizoval hru Realu Madrid, so spoluhráčmi nehrajú na najvyššej úrovni

MADRID 7. januára

"Biely balet" po štvrtkovej remíze vo Villarreale (2:2) v nedeľu na domácom ihrisku nestačil na baskický Real Sociedad San Sebastián (0:2). Už v 2. min sa defenzívny štít domácich Casemiro dopustil faulu vo "veľkom vápne" a niekdajší hráč Madridčanov Willian José sa z jedenástky nepomýlil. Tri body pre hostí, ktorí na Štadióne Santiaga Bernabéua ukončili nelichotivú sériu deviatich prehier so súhrnným skóre 10:35, spečatil v 83. min Rubén Pardo. Bolo to už v čase, keď Real hral bez vylúčeného Lucasa Vázqueza.

Na Barcelonu strácajú 10 bodov

"Los Blancos" sú po šiestej ligovej prehre v sezóne až na 5. pozícii a na vedúcu Barcelonu strácajú už desať bodov. V osemnástich vystúpeniach zaznamenali iba 26 gólov.

Mužstvo dopláca na nepremieňanie vyložených šancí aj neuspokojivú formu niektorých jednotlivcov. V ofenzíve chýba moment prekvapenia a po stratách lopty nepôsobí najistejšie ani defenzíva, v ktorej "horí" predovšetkým ľavá strana skúseného Brazílčana Marcela. Takúto slabú streleckú produktivitu nezažil Real Madrid od sezóny 1993/1994, pred ktorou do tímu prišiel Slovák Peter Dubovský. Veľavravná je aj skutočnosť, že najlepším strelcom "merengues" v uplynulom kalendárnom roku bol Cristiano Ronaldo, ktorý od leta hráva za taliansky Juventus Turín.

Chorvát Luka Modrič si po zápase "nebral servítku pred ústa" a povedal, čo si myslí o aktuálnej situácii v mužstve. "Musíme si konečne sadnúť a pohovoriť si ako chlapi, aby sme pochopili, čo sa deje. Prečo sme inkasovali v 3. min a prehrávali sme 0:1? Prečo sa nám to isté stalo aj vo štvrtok vo Villarreale? Takto nemôžeme vstupovať do zápasov. Na ihrisko musíme nastupovať ako súdržné mužstvo. Nemôžeme bezhlavo útočiť na súperov, pretože momentálne nie sme v takejto pozícii. Je jasné, že musíme niečo zmeniť v našej hre, aby sa veci pohli dopredu," povedal 33-ročný rodák zo Zadaru.

Náročný okamih pre klub

"Či je liga stratená? Takto nemôžeme rozmýšľať. Nie je to najlepší moment, ale riešenie musíme nájsť sami medzi sebou. Viacerí hráči nehrajú na najvyššej úrovni na čele so mnou. Tiež sa musím zlepšiť, lebo zodpovednosť leží na mojich pleciach. Pre nás aj celý klub je to náročný okamih, všetkých nás to bolí, ale teraz sa musíme zjednotiť a dostať sa z toho," zakončil aktuálny držiteľ Zlatej lopty.

"Dnes išlo všetko úplne zle," poznamenal tréner Realu Santiago Solari. "Cítime, že sme mali získať tri body, no nedokázali sme to. Musíme začať premieňať šance, ktoré si vytvárame. Chceme to zlomiť hneď v ďalšom zápase," doplnil 42-ročný kouč z Argentíny.

