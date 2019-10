Luka Modrič sa premiérovo stal Športovcom roka v Chorvátsku

ZÁHREB 27. decembra (WebNoviny.sk) - Chorvátsky futbalista Luka Modrič po prvý raz získal titul Športovec roka vo svojej rodnej krajine.

Jednoznačné víťazstvo

Cenu, ktorú udeľuje tamojšie periodikum Sportske Novosti, získal jednoznačným spôsobom. Svoj hlas mu dalo 322 chorvátskych novinárov. Záložník Realu Madrid tak získal ďalšiu významnú cenu po tom, čo sa stal najlepším hráčom roka 2018 podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) a získal zároveň aj Zlatú loptu.

Luku Modriča okrem toho zvolili aj za najlepšieho športovca na Balkánskom polostrove. Na druhom mieste skončil srbský tenista Novak Djokovič. Tretie miesto si ukoristila jeho športová kolegyňa - Rumunka Simona Halepová. Anketu o najlepšieho športovca na Balkánskom polostrove organizuje Bulharská tlačová agentúra (BTA).

Desať trofejí s Realom za tri roky

"Je to pre mňa veľká česť. Chcel by som pogratulovať aj všetkým ostatným športovcom za ich snahu a úspechy. Najdôležitejšou vecou na svete je pre mňa rodina, lebo vždy stojí pri mne, a to najmä v tých najťažších chvíľach. Posielam im preto svoje špeciálne ďakujem," povedal Modrič po zisku ceny Športovec roka v Chorvátsku. Citoval ho oficiálny web Realu Madrid.

Tridsaťtriročný záložník má za sebou najúspešnejšiu sezónu počas svojej futbalovej kariéry. Svoju rodnú krajinu doviedol na MS vo futbale 2018 v Rusku až do finále, kde Chorváti podľahli Francúzom 2:4. Ešte predtým vybojoval s Realom Madrid víťazstvo v Lige majstrov a s bielym baletom získal v priebehu posledných troch rokov až desať trofejí.

