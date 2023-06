Ľudstvo sa nepribližuje k cieľom na obmedzenie globálneho otepľovania, varujú vedci

9.11.2021 (Webnoviny.sk) - Napriek záväzkom krajín v boji proti klimatickej zmene sa ľudstvo stále nepribližuje k cieľom, ktoré si stanovilo na obmedzenie globálneho otepľovania. Vyplýva to z analýzy nezávislej skupiny vedcov.

Climate Action Tracker, ktorý už roky monitoruje prísľuby v súvislosti so znižovaním emisií, informuje, že na základe predložených záväzkov je svet momentálne na ceste k otepleniu o 2,4 stupňa Celzia do konca storočia, v porovnaní s predindustriálnym obdobím. To je omnoho viac ako si krajiny stanovili v parížskej klimatickej dohode, teda obmedziť oteplenie na 1,5 stupňa.

Už doteraz sa pritom svet oproti predindustriálnemu obdobiu oteplil o 1,1 až 1,2 stupňa Celzia.

S ohľadom na to, k čomu sa krajiny zaviazali, „sme pravdepodobne niekde v oblasti 2,4 stupňa, čo je stále katastrofická klimatická zmena a je to veľmi, veľmi vzdialené cieľom parížskej dohody“, konštatoval klimatický vedec Niklas Höhne z New Climate Institute a Climate Action Tracker. Odhady jeho skupiny vedcov sú pritom optimistickejšie ako v utorok skonštatoval Program Spojených národov pre životné prostredie, podľa ktorého dosiahne oteplenie v budúcnosti 2,5 až 2,7 stupňa.

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?