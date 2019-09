Ľudia z Trumpovho okolia tlačia na šéfa NASA, aby šíril teórie klimatoskeptikov

WASHINGTON 17. júna (WebNoviny.sk) - Šéf amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Jim Bridenstine čelí sústredenému tlaku ľudí z okolia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorým sa nepáči, že NASA zastáva - v zhode so všetkými relevantnými vedcami - názor, že klimatické zmeny sú do značnej miery spôsobené človekom.

Ako ukazuje e-mailová komunikácia medzi Bridenstineom a viacerými "klimatoskeptikmi" z Trumpovho blízkeho okolia, šéf NASA je pod tlakom vplyvných ľudí, ktorí by chceli, aby šíril názory klimatoskeptikov. Podľa všetkých uznávaných vedcov sú to pritom len o pseudoteórie, ktoré nemajú základ v realite, a šíria ich najmä ľudia náchylní veriť konšpiračným teóriám, vrátane niektorých okrajových vedcov.

K e-mailovej komunikácii medzi Bridenstineom a klimatoskeptikmi z Trumpovho okolia sa dostali na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám mimovládne organizácie, ktoré časť z nej sprístupnili agentúre The Associated Press (AP).

E-mailová komunikácia

Súbor e-mailov obsahuje napríklad komunikáciu medzi Bridenstineom a Williamom Harperom, ktorý je bývalým poradcom Trumpovej Agentúry na ochranu životného prostredia a súčasným členom vplyvnej Národnej bezpečnostnej rady.

Ten šéfovi NASA okrem iného píše, že informácie o hrozbe stúpania teplôt a hladiny oceánov sú "nezmyslom" a žiada ho, aby NASA takéto informácie "systematicky dávala bokom".

V tej istej záležitosti na Bridenstinea naliehal aj Thomas Wysmuller z Heartland Institute, čo je jedna z najznámejších ustanovizní združujúcich klimatoskeptikov a je tiež úzko prepojená s ľuďmi z Trumpovej administratívy.

Podobné žiadosti chodili aj Bridenstineovmu námestníkovi Jamesovi Morhardovi. "Som znepokojený tým, koľko detí bude indoktrinovaných touto nesprávnou vedou," napísal mu Harper v e-maile, v ktorom sa pýtal, prečo začala NASA na svojej webstránke zverejňovať informácie o klimatických zmenách.

Názorová zmena u Bridenstinea

Podľa agentúry AP Bridenstine aj jeho námestník Morhard tento tlak ustáli a dávali všetkým takýmto pisateľom pomerne jasne najavo, že sa ich návrhmi nebudú riadiť.

Paradoxné na tomto prípade je, že sám Bridenstine bol pred nástupom do funkcie šéfa NASA klimatoskeptikom, často o týchto svojich názoroch rozprával a podľa amerických médií bol aj to dôvod, prečo ho Trump do tejto funkcie nominoval.

Krátko po nástupe do funkcie šéfa NASA však Bridenstine verejne deklaroval, že na túto otázku zmenil názor a teraz už vie, že klimatické zmeny sú skutočné a má na nich podiel aj ľudská činnosť.

K názorovej zmene u Bridenstinea došlo podľa jeho vlastných slov po tom, ako si prečítal alarmujúcu správu amerického ministerstva obrany o globálnom otepľovaní. "Bránime územia v Arktíde, ktoré sme nikdy nemuseli brániť. Rusi robia v Arktíde rôzne veci, ktoré by nikdy predtým nedokázali robiť," povedal Bridenstine po tom, ako mu vraj správa Pentagónu "otvorila oči".

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !