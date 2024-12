Ľudia vlastniaci elektromobily môžu byť aj naďalej pokojní, ceny elektriny pre nabíjanie sa nebudú výrazne meniť

Motoristi vlastniaci elektromobily môžu počítať pri cenách nabíjania naďalej s pokojným obdobím. Analytik 365.bank Tomáš Boháček nepredpokladá zmeny cien elektriny určenej na nabíjanie elektromobilov.

„Náš neutrálny výhľad pre veľkoobchodné ceny elektrickej energie ostáva v platnosti,“ povedal pre agentúru SITA Boháček. Ceny elektrickej energie pre nabíjanie elektromobilov boli naďalej zafixované dlhodobými cenovými kontraktmi.

Ceny ostávajú na pôvodnej úrovni

Ceny za jednu kilowatthodinu AC, DC a Ultra tak ostávajú naďalej pri úrovni 0,41, 0,55 a 0,69 eura. Cena elektrickej energie na pre nás najdôležitejšej burze v Prahe pokračovala v korekcii predchádzajúcich silných poklesov a medzitýždenne stúpla o viac ako 5 % na takmer 81 eur za kilowattthodinu.

„Na domácom organizovanom trhu s krátkodobou energiou pod záštitou OKTE, zaujali posledné aukcie záruk pôvodu energií z obnoviteľných zdrojov, kde sa ceny medziročne znížili o takmer 50 %, reagujúc na vývoj na svetových trhoch. V praxi to znamená, že viacero dodávateľov energie bude vedieť poskytovať zdroje z nefosílnych zdrojov lacnejšie,“ konštatoval Boháček.

Najpomalšia forma nabíjania

AC nabíjanie používa striedavý prúd, rovnaký ako ten, ktorý sa bežne používa v domácnostiach, je najpomalšou formou nabíjania, ale je lacnejší a najdostupnejší. DC nabíjanie používa jednosmerný prúd, je účinnejší ako AC a schopný nabiť elektromobil na 80 % kapacity za menej ako 30 minút.





Ultra nabíjanie je najnovší typ nabíjania, ktorý dokáže nabiť elektromobil na 100 % kapacity za približne 20 minút. Ultra nabíjačky sú málo dostupné a pomerne drahé.

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.